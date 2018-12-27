Капитан «Борнмута» Фрэнсис пропустит до девяти месяцев из-за травмы

Источник: AP 2018

Защитник получил повреждение колена в среду в выездном матче чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэмом» — 0:5.

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33-летний футболист прошел медобследование, по итогам которого выяснилось, что у Фрэнсиса разрыв крестообразной связки коленного сустава.

«Ожидается, что он пропустит от шести до девяти месяцев», — говорится в сообщении.