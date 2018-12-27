Капитан «Борнмута» Фрэнсис пропустит до девяти месяцев из-за травмы
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Капитан английского футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис выбыл до конца сезона
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Капитан английского футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис выбыл до конца сезона
Защитник получил повреждение колена в среду в выездном матче чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэмом» — 0:5.
33-летний футболист прошел медобследование, по итогам которого выяснилось, что у Фрэнсиса разрыв крестообразной связки коленного сустава.
«Ожидается, что он пропустит от шести до девяти месяцев», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Фрэнсис провел 20 матчей за клуб во всех турнирах. «Борнмут» после 19 игр занимает 11-е место в