Новичок «Тобола» вошел в ТОП-3 самых дорогих футболистов КПЛ
Белорусский футболист казахстанского происхождения Михаил Гордейчук стал игроком «Тобола», сообщает Sports.kz.
Белорусский футболист казахстанского происхождения Михаил Гордейчук стал игроком «Тобола», сообщает Sports.kz.
В списке самых дорогих футболистов Казахстанской
ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ на данный момент выглядит так:
1. Педро Энрике («Астана») — 3 миллиона евро.
2. Дмитрий Шомко («Астана») — 2,5 миллиона евро.
3. Михаил Гордейчук («Тобол») — 2 миллиона евро.
4. Марин Томасов («Астана») — 2 миллиона евро.
5. Бауыржан Исламхан («Кайрат») — 1,8 миллиона евро.
6. Исламбек Куат («Кайрат») — 1,5 миллиона евро.
7. Жуниор Кабананга («Астана») — 1,5 миллиона евро.
8. Ричард Алмейда («Астана») — 1,5 миллиона евро.
9. Роман Муртазаев («Астана») — 1,2 миллиона евро.
10. Пабло Фонтанельо («Ордабасы») — 1,2 миллиона евро.