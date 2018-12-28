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00:12 (мск), источник: Sports.kz

Новичок «Тобола» вошел в ТОП-3 самых дорогих футболистов КПЛ

Белорусский футболист казахстанского происхождения Михаил Гордейчук стал игроком «Тобола», сообщает Sports.kz.

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В списке самых дорогих футболистов Казахстанской Премьер-Лиги Гордейчук сразу расположился на третьем месте: его рыночный ценник, по данным сайта Transfermarkt.de, — 2 миллиона евро. Столько же стоит хавбек «Астаны» Марин Томасов. Выше расположились защитник «Астаны» Дмитрий Шомко (2,5 миллиона евро), а лидирует еще один игрок столичной команды — полузащитник Педро Энрике — 3 миллиона евро.

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ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ на данный момент выглядит так:

1. Педро Энрике («Астана») — 3 миллиона евро.

2. Дмитрий Шомко («Астана») — 2,5 миллиона евро.

3. Михаил Гордейчук («Тобол») — 2 миллиона евро.

4. Марин Томасов («Астана») — 2 миллиона евро.

5. Бауыржан Исламхан («Кайрат») — 1,8 миллиона евро.

6. Исламбек Куат («Кайрат») — 1,5 миллиона евро.

7. Жуниор Кабананга («Астана») — 1,5 миллиона евро.

8. Ричард Алмейда («Астана») — 1,5 миллиона евро.

9. Роман Муртазаев («Астана») — 1,2 миллиона евро.

10. Пабло Фонтанельо («Ордабасы») — 1,2 миллиона евро.

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