Новичок «Тобола» вошел в ТОП-3 самых дорогих футболистов КПЛ

В списке самых дорогих футболистов Казахстанской Премьер-Лиги Гордейчук сразу расположился на третьем месте: его рыночный ценник, по данным сайта Transfermarkt.de, — 2 миллиона евро. Столько же стоит хавбек «Астаны» Марин Томасов. Выше расположились защитник «Астаны» Дмитрий Шомко (2,5 миллиона евро), а лидирует еще один игрок столичной команды — полузащитник Педро Энрике — 3 миллиона евро.