Telegraph: Джо Коул получит пост тренера в академии «Челси»

Как отмечает издание, ожидается, что сначала он будет работать с различными возрастными группами, а в следующем сезоне получит в свое распоряжение одну из команд на постоянной основе.
Коул начал тренерскую деятельность в США, когда выступал за клуб второго футбольного дивизиона страны «Тампа Бэй Раудис». В ноябре 37-летний спортсмен объявил о завершении карьеры игрока. Он отметил, что заинтересован в тренерской работе и был рад попробовать свои силы на этом поприще в «Тампе».
Ранее Коул выступал за английские «Вест Хэм», «Челси», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Ковентри Сити», также защищал цвета французского «Лилля». В 2016 году он подписал контракт с «Раудис». В составе «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии и финалистом Лиги чемпионов.