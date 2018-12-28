Telegraph: Джо Коул получит пост тренера в академии «Челси»

Источник: AP 2018

Как отмечает издание, ожидается, что сначала он будет работать с различными возрастными группами, а в следующем сезоне получит в свое распоряжение одну из команд на постоянной основе.

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Коул начал тренерскую деятельность в США, когда выступал за клуб второго футбольного дивизиона страны «Тампа Бэй Раудис». В ноябре 37-летний спортсмен объявил о завершении карьеры игрока. Он отметил, что заинтересован в тренерской работе и был рад попробовать свои силы на этом поприще в «Тампе».