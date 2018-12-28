Дубль Андерсона принес «Вест Хэму» победу над «Саутгемптоном»
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. «Вест Хэм» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. «Вест Хэм» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Саутгемптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонской команды, в составе которой дубль оформил Фелипе Андерсон (53 и 59-я минута), у «святых» гол забил Нэтан Редмонд (50).
«Вест Хэм» набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице
|Саутгемптон
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1:2
Первый тайм: 0:0
|Вест Хэм Юнайтед
|Ральф Хазенхюттль
|Мануэль Пеллегрини
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|3
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)