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01:15 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Андерсона принес «Вест Хэму» победу над «Саутгемптоном»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. «Вест Хэм» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Саутгемптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонской команды, в составе которой дубль оформил Фелипе Андерсон (53 и 59-я минута), у «святых» гол забил Нэтан Редмонд (50).

«Вест Хэм» набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, «Саутгемптон» (15) находится на 16-м месте.

Саутгемптон 1:2
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
27.12.2018, 22:45 основной раунд: 19-й тур St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Мануэль Пеллегрини
Голы
50′ Натан Редмонд 22
8 Перейра Гомес Фелипе Андерсон 53′
8 Перейра Гомес Фелипе Андерсон 59′
Составы
Алекс Маккарти 1
Янник Вестергор 4
66′ Мэт Таргетт 33
83′ Ян Беднарек 35
Ян Валери 43
Ориоль Ромеу 14
Стюарт Армстронг 17
Натан Редмонд 22
80′ Мая Йосида 3
Чарли Остин 10
87′ Марио Лемина 18
Мохамед Эль-Юнусси 11
62′ Дэнни Ингс 9
Шейн Лонг 7
1 Лукаш Фабяньски
3 Аарон Крессуэлл
21 Анджело Огбонна
23 Исса Диоп
41 Деклан Райс
14 Педро Обианг
8 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
30 Майкл Антонио
11 Роберт Снодграсс 90′
26 Артур Масуаку
27 Перес Мартинес Лукас 78′
16 Марк Нобл
45 Грэди Диангана 55′
9 Энди Кэрролл
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 4
4 Угловые 5
10 Фолы 3
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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