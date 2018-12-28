Дубль Андерсона принес «Вест Хэму» победу над «Саутгемптоном»

Встреча, состоявшаяся в Саутгемптоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонской команды, в составе которой дубль оформил Фелипе Андерсон (53 и 59-я минута), у «святых» гол забил Нэтан Редмонд (50).