Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.12
Саутгемптон1
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
29.12
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
29.12
Кьево
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
29.12
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
29.12
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
29.12
Лацио
Торино
Все события
Фоторепортажи
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Карпович покинул «Кайрат» и «нашел» себе новый клуб

Андрей Карпович покинул алматинский «Кайрат». Об этом сам казахстанский специалист рассказал в интервью sport.inform.kz.

Наверх

По словам Карповича, руководство «Кайрата» предлагало ему остаться и войти в тренерский штаб нового тренера команды, но он отказался. В это межсезонье «Кайрат» возглавил 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский.

«От руководства было предложение остаться в структуре клуба, войти в тренерский штаб нового наставника. Но по сугубо личным причинам я отказался от этого предложения. Скажу так: в данной ситуации я мало чем могут быть полезен “Кайрату”, поэтому не вижу смысла оставаться там… Сейчас ситуация такова, что от моего нахождения в новом тренерском штабе не будет большой пользы. Тут много нюансов, начиная от взглядов на футбол и заканчивая философией. Нужно расти, развиваться как начинающему специалисту», — пояснил Карпович.

37-летний Карпович входил в состав тренерского штаба «Кайрата» с мая 2017 года. В минувшем сезоне премьер-лиги после увольнения Карлоса Алоса Феррера он был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера алматинской команды. Под его руководством «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана и сыграл пять матчей в премьер-лиге.

По информации KazFootball.kz, Карпович может возглавить кокшетауский «Окжетпес». Последний по итогам сезона-2018 стал чемпионом первой лиги Казахстана и в следующем году выступит в премеьр-лиге.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Уроженец Казахстана установил клубный рекорд команды НХЛ
Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами
Москва вместо тюрьмы: «Спартак» вернет Промеса
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года
Кучеров уронил хоккейную Америку. Сейчас он круче всех в НХЛ
Овечкин не забивает, но заставляет Америку рыдать от восторга
Брагин: Дания отдала игру Канаде и готовилась к России
Флойд Мейвезер пригрозил Хабибу Нурмагомедову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь