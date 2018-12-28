Андрей Карпович покинул «Кайрат» и «нашел» себе новый клуб

По словам Карповича, руководство «Кайрата» предлагало ему остаться и войти в тренерский штаб нового тренера команды, но он отказался. В это межсезонье «Кайрат» возглавил 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский.

«От руководства было предложение остаться в структуре клуба, войти в тренерский штаб нового наставника. Но по сугубо личным причинам я отказался от этого предложения. Скажу так: в данной ситуации я мало чем могут быть полезен “Кайрату”, поэтому не вижу смысла оставаться там… Сейчас ситуация такова, что от моего нахождения в новом тренерском штабе не будет большой пользы. Тут много нюансов, начиная от взглядов на футбол и заканчивая философией. Нужно расти, развиваться как начинающему специалисту», — пояснил Карпович.

37-летний Карпович входил в состав тренерского штаба «Кайрата» с мая 2017 года. В минувшем сезоне премьер-лиги после увольнения Карлоса Алоса Феррера он был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера алматинской команды. Под его руководством «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана и сыграл пять матчей в премьер-лиге.