Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.12
Саутгемптон1
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
29.12
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
29.12
Кьево
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
29.12
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
29.12
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
29.12
Лацио
Торино
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ за один месяц

«Вест Хэм Юнайтед» одержал волевую победу в гостевом матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся накануне, 27 декабря, и завершился со счётом 2:1 в пользу «молотобойцев».

Наверх

Как сообщает Opta в «Твиттере», благодаря этому результату лондонская команда довела число набранных очков в декабре до 15, тем самым установив клубный рекорд. Ни разу за всю историю Премьер-лиги в её нынешнем формате «Вест Хэму» не удавалось набрать такого количества очков за один месяц.

Стоит отметить, что «молотобойцам» в этом месяце предстоит провести ещё один матч — с «Бёрнли» в гостях. Встреча состоится 30 декабря на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли, стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами
«Локо»: провал в Европе, никакой Смолов и контракт Фернандеша
Канада обыграла Швейцарию во встрече молодежного ЧМ (видео)
Кучеров уронил хоккейную Америку. Сейчас он круче всех в НХЛ
Овечкин не забивает, но заставляет Америку рыдать от восторга
Брагин: Дания отдала игру Канаде и готовилась к России
Флойд Мейвезер пригрозил Хабибу Нурмагомедову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь