«Вест Хэм» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ за один месяц

Как сообщает Opta в «Твиттере», благодаря этому результату лондонская команда довела число набранных очков в декабре до 15, тем самым установив клубный рекорд. Ни разу за всю историю Премьер-лиги в её нынешнем формате «Вест Хэму» не удавалось набрать такого количества очков за один месяц.



Стоит отметить, что «молотобойцам» в этом месяце предстоит провести ещё один матч — с «Бёрнли» в гостях. Встреча состоится 30 декабря на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли, стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.