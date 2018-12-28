«Вест Хэм» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ за один месяц
«Вест Хэм Юнайтед» одержал волевую победу в гостевом матче 19-го тура английской
«Вест Хэм Юнайтед» одержал волевую победу в гостевом матче 19-го тура английской
Как сообщает Opta в «Твиттере», благодаря этому результату лондонская команда довела число набранных очков в декабре до 15, тем самым установив клубный рекорд. Ни разу за всю историю
Стоит отметить, что «молотобойцам» в этом месяце предстоит провести ещё один матч — с «Бёрнли» в гостях. Встреча состоится 30 декабря на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли, стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.