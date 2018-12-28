Курбан Бердыев ответил на предложение возглавить «Астану» или «Кайрат»

— Вас приглашают работать в Казахстан и, по слухам, «Астана» недавно обращалась к вам. Это правда?

— От клубов предложения периодически возникают, но это несерьезно, и они знают, что я не поеду. Единственный клуб, куда я мог бы поехать работать — это «Кайрат», с президентом которого у меня хорошие и дружеские отношения. Но я сказал, что не вернусь в Казахстан. Недавно я летал на конференцию, у меня хорошие отношения с федерацией футбола. Я рассказал свое видение футбола, как вижу развитие. Слухи, видимо, связаны с этим общением, контактами.