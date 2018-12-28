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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

Курбан Бердыев ответил на предложение возглавить «Астану» или «Кайрат»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев в интервью «Бизнес Онлайн» прокомментировал вероятность переезда к казахстанскую премьер-лигу.

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— Вас приглашают работать в Казахстан и, по слухам, «Астана» недавно обращалась к вам. Это правда?
— От клубов предложения периодически возникают, но это несерьезно, и они знают, что я не поеду. Единственный клуб, куда я мог бы поехать работать — это «Кайрат», с президентом которого у меня хорошие и дружеские отношения. Но я сказал, что не вернусь в Казахстан. Недавно я летал на конференцию, у меня хорошие отношения с федерацией футбола. Я рассказал свое видение футбола, как вижу развитие. Слухи, видимо, связаны с этим общением, контактами.

Напомним, 66-летний Бердыев не один год карьеры отдал казахстанскому футболу. Будучи игроком, он шесть лет выступал за алматинский «Кайрат». Тренерскую карьеру Бердыев начал в 1986 году в джамбульском «Химике» (сейчас — ФК «Тараз»), затем возглавлял «Кайрат» и «Мунайшы» (ныне — «Каспий»). Покинул Казахстан Бердыев в 1996 году, вернувшись в Туркмению, откуда уехал в Россию.

В 2014 году Бердыев, который тогда находился в статусе безработного, мог возглавить сборную Казахстана и «Кайрат». Об этом рассказал российский агент Алексей Сафонов.

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