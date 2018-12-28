Фабрегас ведёт переговоры об уходе из «Челси»

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Как сообщает Marca, испанский футболист, чей контракт истекает летом будущего года, уже с 1 января получит право вести переговоры с другими командами.

Издание отмечает, что следующим клубом Фабрегаса может стать один из европейских клубов. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 31-летнего испанца заинтересован «Милан». Ожидается, что «Челси» будет готов расстаться с полузащитником в ближайшее зимнее трансферное окно.