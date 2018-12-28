Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.12
Саутгемптон1
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
29.12
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
29.12
Кьево
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
29.12
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
29.12
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
29.12
Лацио
Торино
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Фабрегас ведёт переговоры об уходе из «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас в настоящее время обсуждает с руководством клуба детали расторжения контракта.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает Marca, испанский футболист, чей контракт истекает летом будущего года, уже с 1 января получит право вести переговоры с другими командами.

Издание отмечает, что следующим клубом Фабрегаса может стать один из европейских клубов. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 31-летнего испанца заинтересован «Милан». Ожидается, что «Челси» будет готов расстаться с полузащитником в ближайшее зимнее трансферное окно.

Также была информация, что лондонцы просят у «Милана» за Фабрегаса € 12 млн и не собираются снижать цену, а итальянский клуб рассчитывает приобрести игрока за € 8 млн.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами
«Локо»: провал в Европе, никакой Смолов и контракт Фернандеша
Канада обыграла Швейцарию во встрече молодежного ЧМ (видео)
Кучеров уронил хоккейную Америку. Сейчас он круче всех в НХЛ
Овечкин не забивает, но заставляет Америку рыдать от восторга
Брагин: Дания отдала игру Канаде и готовилась к России
Флойд Мейвезер пригрозил Хабибу Нурмагомедову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь