Зарабатывавший 15 миллионов долларов в год футболист разорился

Источник: AFP 2018

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Футболист в настоящий момент выступает за турецкий «Кайсериспор» и не получает зарплату на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что он не в состоянии обеспечивать семью, с которой не виделся с августа. Гьян намерен развестись с супругой и жениться на новой подруге.

Гьян известен по выступлениям за итальянский «Удинезе», французский «Ренн» и английский «Сандерленд». В 2011 году он присоединился к клубу из ОАЭ «Аль-Айн», где зарабатывал около 13 миллионов долларов в год. С 2015 по 2017 год ганец играл в Китае. В «Шанхай СИПГ» он получал 15 миллионов долларов. В 2014 году его заподозрили в совершении ритуального убийства.