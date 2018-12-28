Умер бывший президент английского ФК «Арсенал» Питер Хилл-Вуд

Хилл-Вуд занял должность президента «Арсенала» в 1982 году. В 2012 году он перенес сердечный приступ. Годом спустя он был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.
При Хилл-Вуде за «Арсенал» в разные времена выступали такие игроки, как Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Тони Адамс, Робин ван Перси, Робер Пирес, Сеск Фабрегас и другие. Кроме того, Хилл-Вуд назначил на пост главного тренера команды французского специалиста Арсена Венгера, который проработал в клубе 22 года. Этот период стал самым успешным в истории «Арсенала».
За время работы Хилл-Вуда во главе «Арсенала» команда пять раз выигрывала национальное первенство (1989, 1991, 1998, 2002, 2004), пять раз завоевывала кубок Англии (1993, 1998, 2002, 2003, 2005). Дважды лондонская команда становилась победителем Кубка лиги (1987, 1993), пять раз Суперкубка Англии (1991, 1998, 1999, 2002, 2004). В 2006 году клуб играл в финале Лиги чемпионов (2006), в сезоне-1993/94 «Арсенал» стал победителем Кубка обладателей кубков.