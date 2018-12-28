Умер бывший президент английского ФК «Арсенал» Питер Хилл-Вуд

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Хилл-Вуд занял должность президента «Арсенала» в 1982 году. В 2012 году он перенес сердечный приступ. Годом спустя он был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.

При Хилл-Вуде за «Арсенал» в разные времена выступали такие игроки, как Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Тони Адамс, Робин ван Перси, Робер Пирес, Сеск Фабрегас и другие. Кроме того, Хилл-Вуд назначил на пост главного тренера команды французского специалиста Арсена Венгера, который проработал в клубе 22 года. Этот период стал самым успешным в истории «Арсенала».