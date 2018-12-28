Главный матч сезона для Джеррарда. Все о предстоящем дерби Глазго

Источник: РИА "Новости"

Перезагрузка «Рейнджерс»

В 2012 году случилось самое страшное событие в истории «Рейнджерс» — команду сослали в четвертый по счету шотландский дивизион из-за огромных финансовых долгов. Уладить организационный хаос удалось лишь два года спустя, когда клуб приобрел Дэйв Кинг, доверивший часть акций объединению болельщиков.

Новому владельцу удалось вернуть поклонников «Рейнджерс» на трибуны стадиона «Айброкс», и начался планомерный подъем по иерархической лестнице шотландского футбола. Из прежнего состава лишь защитник Ли Уоллес пожелал остаться, продлив контракт на четыре года сразу после известий о вылете команды. Естественно, Уоллес тут же превратился в кумира трибун. Но больше на такие жертвы никто идти не рискнул.

Возвращение «рейнджеров» в элитный дивизион состоялось в позапрошлом сезоне, но триумфальным не вышло — два года подряд клуб из Глазго занимает в чемпионате не второе, а третье место после окрепшего «Абердина».

Позже «Абердин» испортил выдающийся старт Стивена Джеррарда в качестве главного тренера светло-синих.

Для легенды «Ливерпуля» «Рейнджерс» — первая взрослая команда в его тренерской карьере. Приступив к работе в мае этого года, Джеррард вывел шотландцев в основной турнир Лиги Европы, выдав серию из 12 матчей без поражений во всех соревнованиях. Проигрыш на выезде с минимальным счетом «Селтику» тоже был воспринят спокойно (все-таки команды еще в разных весовых категориях), а вот вылет из Кубка Лиги от этого самого «Абердина» стал первым неприятным сюрпризом.

Стагнация «Селтика»

После понижения «Рейнджерс» в классе болельщики «Селтика» постоянно упражняются в остроумии в отношении заклятых врагов. Но хотя их любимый клуб выигрывал национальный чемпионат каждый год, отсутствие реальной конкуренции в Шотландии — большая проблема для «Селтика».

Лишившись самого серьезного оппонента, кельты стали гораздо хуже выступать в еврокубках. За последние шесть лет они всего три раза проходили в групповую стадию Лиги чемпионов, дважды заняв последнее место и один раз выйдя в Лигу Европы с тремя очками в активе. Три раза клуб из Глазго тормозил на стадии квалификации. И даже в Лиге Европы максимумом была стадия 1/16 финала. А ведь в прошлом десятилетии «Селтик» дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов и добирался до финала Кубка УЕФА.

Основная причина — снижение мотивации футболистов. Без «Рейнджерс» в чемпионате можно было играть вполноги. Психологически очень тяжело перестроиться на уровень соперников даже по квалификационным раундам Лиги чемпионов. Нынешнего тренера Брендана Роджерса как раз и приглашали для того, чтобы он привил игрокам менталитет победителей. Однако пока под его руководством тенденция продолжается: «Селтик» собирает все трофеи дома (два требла подряд), но весьма скромно выступает в международных матчах.

Неудачи в еврокубках

«Рейнджерс» хорошо знакомы российским болельщикам по нынешнему сезону Лиги Европы. Стивен Джеррард приезжал в Уфу и добился перевеса в противостоянии в отборочном раунде плей-офф, а позднее играл против «Спартака» в группе. Поединок шотландцев в Москве со «Спартаком» получился невероятно зрелищным — противники напрочь забыли об обороне.

Тем не менее ни «Рейнджерс», ни «Спартаку» не удалось выйти из группы по схожим причинам: в атаке они действовали куда лучше, чем в защите.

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«Селтику» за выход в плей-офф Лиги Европы стоит благодарить норвежский «Русенборг». Перед последним туром группового этапа команда Роджерса обходила «Лейпциг» на три очка и принимала дома «Зальцбург». К 80-й минуте матча «Селтик» дома проигрывал австрийцам 0:2, а в параллельном матче «Лейпциг» дома выигрывал у «Русенборга». Такой результат оставлял «Селтик» за бортом плей-офф, поскольку по личным встречам преимущество было у немецкого клуба. Не имеющий мотивации «Русенборг», однако, забил на 86-й минуте и вывел шотландцев дальше.

Сомнения в том, что «Селтик» серьезный еврокубковый боец, появились еще на стадии квалификации, когда он не смог переиграть на выезде литовскую «Судуву». В феврале чемпион Шотландии сыграет с «Валенсией», причем ответный матч — в Испании. Брендану Роджерсу предстоит провести много работы в ближайшие два месяца и рассчитывать на зимнее укрепление состава.

Скрытый матч за чемпионство

Прямо сейчас «Селтик» обходит «Рейнджерс» на три очка и имеет игру в запасе. Результаты дерби Глазго всегда считались определяющими в борьбе за чемпионство, поскольку его участники редко теряли очки в матчах с другими командами. В этом году большого отрыва от «Килмарнока» или того же «Абердина» пока нет, но для Стивена Джеррарда ближайший поединок — ключевой.

«Рейнджерс» не являются фаворитами субботнего матча, но у них есть поводы для оптимизма. Во-первых, они пока в чемпионате проигрывали не чаще «Селтика» — трижды. Во-вторых, «рейнджеры» показывают хорошую результативность: 42 гола за 20 матчей. В-третьих, игра состоится на «Айброксе», а выездное дерби было проиграно с минимальным счетом.

«Селтик» — во многом фаворит из-за истории противостояния в последние годы. После возвращения главных конкурентов в элиту было сыграно 14 матчей «Олд Фирм» — 11 выиграл «Селтик», дважды команды сыграли вничью и лишь раз успех был на стороне «Рейнджерс», победивших в полуфинале Кубка Шотландии по пенальти. Несмотря на такое доминирование, счет противостояния за всю историю все еще в пользу «Рейнджерс»: 159 побед против 156 у «Селтика».

Поскольку оба соперника предпочитают атакующий футбол, основное внимание стоит уделить нападающим.

Молодой колумбийский форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос забивает почти треть всех голов своей команды, и Стивен Джеррард просит подопечных демонстрировать тот же уровень мотивации, что и их бомбардир. «Селтик» провел трехматчевую победную серию во многом благодаря стараниям 29-летнего англичанина Скотта Синклера. Экс-игрок «Суонси», «Ман Сити» и «Астон Виллы» сделал хет-трик в матче прошлого тура, в котором кельты одолели «Абердин» в гостях со счетом 4:3.

«Уже за две недели до матча болельщики начинают требовать от игроков выжимать из себя максимум. Для всех в Шотландии очень важно показать, что это одно из важнейших дерби в мире. Футболисты обеих команд играют весь сезон ради этих встреч», — рассказал бывший полузащитник «Селтика» Стилиян Петров.