Главный матч сезона для Джеррарда. Все о предстоящем дерби Глазго
«Рейнджерс» против «Селтика»: легендарное противостояние возвращает былую славу.
«Рейнджерс» против «Селтика»: легендарное противостояние возвращает былую славу.
В 2012 году случилось самое страшное событие в истории «Рейнджерс» — команду сослали в четвертый по счету шотландский дивизион
Новому владельцу удалось вернуть поклонников «Рейнджерс» на трибуны стадиона «Айброкс», и начался планомерный подъем по иерархической лестнице шотландского футбола. Из прежнего состава лишь защитник Ли Уоллес пожелал остаться, продлив контракт на четыре года сразу после известий о вылете команды. Естественно, Уоллес тут же превратился в кумира трибун. Но больше на такие жертвы никто идти не рискнул.
Позже «Абердин» испортил выдающийся старт Стивена Джеррарда в качестве главного тренера
Для легенды «Ливерпуля» «Рейнджерс» — первая взрослая команда в его тренерской карьере. Приступив к работе в мае этого года, Джеррард вывел шотландцев в основной турнир Лиги Европы, выдав серию из 12 матчей без поражений во всех соревнованиях. Проигрыш на выезде с минимальным счетом «Селтику» тоже был воспринят спокойно (все-таки команды еще в разных весовых категориях), а вот вылет из Кубка Лиги от этого самого «Абердина» стал первым неприятным сюрпризом.
После понижения «Рейнджерс» в классе болельщики «Селтика» постоянно упражняются в остроумии в отношении заклятых врагов. Но хотя их любимый клуб выигрывал национальный чемпионат каждый год, отсутствие реальной конкуренции в Шотландии — большая проблема для «Селтика».
Лишившись самого серьезного оппонента, кельты стали гораздо хуже выступать в еврокубках. За последние шесть лет они всего три раза проходили в групповую стадию Лиги чемпионов, дважды заняв последнее место и один раз выйдя в Лигу Европы с тремя очками в активе. Три раза клуб из Глазго тормозил на стадии квалификации. И даже в Лиге Европы максимумом была стадия 1/16 финала. А ведь в прошлом десятилетии «Селтик» дважды выходил в
Основная причина — снижение мотивации футболистов. Без «Рейнджерс» в чемпионате можно было играть вполноги. Психологически очень тяжело перестроиться на уровень соперников даже по квалификационным раундам Лиги чемпионов. Нынешнего тренера Брендана Роджерса как раз и приглашали для того, чтобы он привил игрокам менталитет победителей. Однако пока под его руководством тенденция продолжается: «Селтик» собирает все трофеи дома (два требла подряд), но весьма скромно выступает в международных матчах.
«Рейнджерс» хорошо знакомы российским болельщикам по нынешнему сезону Лиги Европы. Стивен Джеррард приезжал в Уфу и добился перевеса в противостоянии в отборочном раунде
Тем не менее ни «Рейнджерс», ни «Спартаку» не удалось выйти из группы по схожим причинам: в атаке они действовали куда лучше, чем в защите.
«Селтику» за выход в
Сомнения в том, что «Селтик» серьезный еврокубковый боец, появились еще на стадии квалификации, когда он не смог переиграть на выезде литовскую «Судуву». В феврале чемпион Шотландии сыграет с «Валенсией», причем ответный матч — в Испании. Брендану Роджерсу предстоит провести много работы в ближайшие два месяца и рассчитывать на зимнее укрепление состава.
Прямо сейчас «Селтик» обходит «Рейнджерс» на три очка и имеет игру в запасе. Результаты дерби Глазго всегда считались определяющими в борьбе за чемпионство, поскольку его участники редко теряли очки в матчах с другими командами. В этом году большого отрыва от «Килмарнока» или того же «Абердина» пока нет, но для Стивена Джеррарда ближайший поединок — ключевой.
«Рейнджерс» не являются фаворитами субботнего матча, но у них есть поводы для оптимизма.
«Селтик» — во многом фаворит
Молодой колумбийский форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос забивает почти треть всех голов своей команды, и Стивен Джеррард просит подопечных демонстрировать тот же уровень мотивации, что и их бомбардир. «Селтик» провел трехматчевую победную серию во многом благодаря стараниям 29-летнего англичанина Скотта Синклера.
«Уже за две недели до матча болельщики начинают требовать от игроков выжимать из себя максимум. Для всех в Шотландии очень важно показать, что это одно из важнейших дерби в мире. Футболисты обеих команд играют весь сезон ради этих встреч», — рассказал бывший полузащитник «Селтика» Стилиян Петров.
Дерби Глазго между «Рейнджерс» и «Селтиком» состоится в субботу.