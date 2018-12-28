Модрич отклонил первое предложение «Реала» о продлении контракта

Как сообщает AS со ссылкой на Telemadrid, хорватский футболист отклонил первое предложение «сливочных» о продлении контракта. Хавбека не устроили условия, которые ему предложил клуб.



Ожидается, что если «Реал» и Модрич не сумеют прийти к договорённости, то игрок продолжит карьеру в миланском «Интере», который пытался заполучить его ещё минувшим летом. В стане нерадзурри хавбек будет получать около € 10 млн за сезон, а его контракт будет рассчитан на два года. После этого он сможет отправиться в Китай, где сможет завершить карьеру.



Ранее Модрич заявил о желании остаться в «Реале» до конца карьеры. 33-летний хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года.