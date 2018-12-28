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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Модрич отклонил первое предложение «Реала» о продлении контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не может договориться с клубом о продлении соглашения, которое истекает летом 2020 года.

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Источник: AFP 2018

Как сообщает AS со ссылкой на Telemadrid, хорватский футболист отклонил первое предложение «сливочных» о продлении контракта. Хавбека не устроили условия, которые ему предложил клуб.

Ожидается, что если «Реал» и Модрич не сумеют прийти к договорённости, то игрок продолжит карьеру в миланском «Интере», который пытался заполучить его ещё минувшим летом. В стане нерадзурри хавбек будет получать около € 10 млн за сезон, а его контракт будет рассчитан на два года. После этого он сможет отправиться в Китай, где сможет завершить карьеру.

Ранее Модрич заявил о желании остаться в «Реале» до конца карьеры. 33-летний хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года.

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