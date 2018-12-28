В чемпионате Испании по футболу будут играть мячом меньших размеров
ТАСС, 28 декабря. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила уменьшение размера игрового мяча, которым будет сыграна вторая часть чемпионата страны. Об этом сообщает
ТАСС, 28 декабря. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила уменьшение размера игрового мяча, которым будет сыграна вторая часть чемпионата страны. Об этом сообщает
По действующим стандартам Международной федерации футбола (ФИФА), размер футбольного мяча должен иметь длину окружности 68−70 см. RFEF уменьшит длину окружности до 58−61 см. Отмечается, что при принятии решения испанская федерация учла точку зрения всех опрошенных вратарей.
Решение вступит в силу 6 января 2019 года. Изменения коснутся всех официальных соревнований в мужском и женском футболе Испании.