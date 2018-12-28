В чемпионате Испании по футболу будут играть мячом меньших размеров

По действующим стандартам Международной федерации футбола (ФИФА), размер футбольного мяча должен иметь длину окружности 68−70 см. RFEF уменьшит длину окружности до 58−61 см. Отмечается, что при принятии решения испанская федерация учла точку зрения всех опрошенных вратарей.