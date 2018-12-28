Девять человек арестованы после беспорядков перед матчем «Интер» — «Наполи»

Матч, который состоялся в среду в Милане, сопровождался многочисленными столкновениями фанатов, в результате которых четыре болельщика «Наполи» получили ножевые ранения, один из них был госпитализирован с тяжелыми ранениями живота. Кроме того, 35-летнего болельщика «Интера» перед игрой сбил микроавтобус, в котором, предположительно, приехала на матч группа фанатов «Наполи». Позднее стало известно, что пострадавший скончался.