Сульшер: «Манчестер Юнайтед» хочет построить команду вокруг Погба

Источник: AP 2018

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«Считаю его топовым игроком, одним из лучших в мире. Поль мудро играет в нападении, но он большой парень, так что может выигрывать верховые мячи и хорошо действовать в отборе.

В последних матчах Погба отлично проявил себя, как и другие игроки. Его отношение к делу было идеальным. Это главное. Нужно, чтобы то же самое было в каждой встрече. Поль показал высший уровень.

Конечно, мы хотим построить команду вокруг него, но у нас также есть много других качественных футболистов, — приводит слова Сульшера Goal.