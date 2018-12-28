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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» хочет построить команду вокруг Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что полузащитник Поль Погба является важнейшим игроком команды.

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Источник: AP 2018
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«Считаю его топовым игроком, одним из лучших в мире. Поль мудро играет в нападении, но он большой парень, так что может выигрывать верховые мячи и хорошо действовать в отборе.

В последних матчах Погба отлично проявил себя, как и другие игроки. Его отношение к делу было идеальным. Это главное. Нужно, чтобы то же самое было в каждой встрече. Поль показал высший уровень.

Конечно, мы хотим построить команду вокруг него, но у нас также есть много других качественных футболистов, — приводит слова Сульшера Goal.

30 декабря «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграет с «Борнмутом» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.

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