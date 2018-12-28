Сульшер: «Манчестер Юнайтед» хочет построить команду вокруг Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
«Считаю его топовым игроком, одним из лучших в мире. Поль мудро играет в нападении, но он большой парень, так что может выигрывать верховые мячи и хорошо действовать в отборе.
В последних матчах Погба отлично проявил себя, как и другие игроки. Его отношение к делу было идеальным. Это главное. Нужно, чтобы то же самое было в каждой встрече. Поль показал высший уровень.
Конечно, мы хотим построить команду вокруг него, но у нас также есть много других качественных футболистов, — приводит слова Сульшера Goal.
30 декабря «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграет с «Борнмутом» в матче 20-го тура английской