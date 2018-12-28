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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент опроверг слухи о переходе Головина в «Зенит»

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, опроверг появившуюся в прессе информацию, что игрок может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

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Источник: AFP 2018

«Все мысли Александра связаны с выступлением в Европе. Он будет играть в «Монако», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА прошлым летом. Сумма трансфера составила € 30 млн.

В активе российского хавбека в 10 матчах французского чемпионата одна результативная передача. В Лиге чемпионов 22-летний игрок отдал один голевой пас в трёх встречах.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В матче 20-го тура команда Тьерри Анри на выезде сыграет с «Марселем». Встреча состоится 13 января 2019 года.

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