Агент опроверг слухи о переходе Головина в «Зенит»
Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, опроверг появившуюся в прессе информацию, что игрок может перейти в
Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, опроверг появившуюся в прессе информацию, что игрок может перейти в
«Все мысли Александра связаны с выступлением в Европе. Он будет играть в «Монако», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА прошлым летом. Сумма трансфера составила € 30 млн.
В активе российского хавбека в 10 матчах французского чемпионата одна результативная передача. В Лиге чемпионов 22-летний игрок отдал один голевой пас в трёх встречах.
«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В матче 20-го тура команда Тьерри Анри на выезде сыграет с «Марселем». Встреча состоится 13 января 2019 года.