Сербский нападающий Неманья Милич пополнил ряды БАТЭ

Первым профессиональным клубом Неманьи Милича стал белградский ОФК, цвета которого игрок защищал в 2006—2013 годах. Неманья Милич также выступал за юношескую, юниорскую и молодежную сборные Сербии. Нападающий входил в сферу интересов английских клубов «Ливерпуль» и «Астон Вилла». С начала 2017 года новобранец БАТЭ выступал за «Црвену Звезду».