Сербский нападающий Неманья Милич пополнил ряды БАТЭ
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский форвард «Црвены Звезды» Неманья Милич пополнил ряды БАТЭ, сообщили БЕЛТА в
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский форвард «Црвены Звезды» Неманья Милич пополнил ряды БАТЭ, сообщили БЕЛТА в
Первым профессиональным клубом Неманьи Милича стал белградский ОФК, цвета которого игрок защищал в 2006—2013 годах. Неманья Милич также выступал за юношескую, юниорскую и молодежную сборные Сербии. Нападающий входил в сферу интересов английских клубов «Ливерпуль» и «Астон Вилла». С начала 2017 года новобранец БАТЭ выступал за «Црвену Звезду».
После завершения межсезонья борисовский БАТЭ 14 февраля на своем поле в 1/16 финала Лиги Европы примет лондонский «Арсенал».