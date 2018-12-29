«Иртыш» продлил контракт с казахстанским полузащитником
Еще один игрок «Иртыша» продлил контракт с павлодарской командой, сообщается на сайте клуба.
Еще один игрок «Иртыша» продлил контракт с павлодарской командой, сообщается на сайте клуба.
Казахстанский полузащитник Павел Шабалин в новом сезоне продолжит защищать цвета команды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019 года.
В минувшем сезоне Шабалин провел за «Иртыш» свои юбилейный 200-й матч. Всего за этот год футболист сыграл в 22 матчах и забил 6 мячей.