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08:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» продлил контракт с казахстанским полузащитником

Еще один игрок «Иртыша» продлил контракт с павлодарской командой, сообщается на сайте клуба.

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Казахстанский полузащитник Павел Шабалин в новом сезоне продолжит защищать цвета команды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019 года.

В минувшем сезоне Шабалин провел за «Иртыш» свои юбилейный 200-й матч. Всего за этот год футболист сыграл в 22 матчах и забил 6 мячей.

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