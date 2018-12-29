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10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, в последнее время занимающий пост главного тренера мексиканского «Дорадоса», уже несколько дней не появляется в расположении клуба, сообщает TyC Sports.

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Источник: AP 2018

По информации издания, 26 декабря аргентинский специалист вместе с «Дорадосом» должен был приступить к предсезонной подготовке. Однако Марадона до сих пор не явился в расположение клуба, а тренировочным процессом в команде руководит специалист по физподготовке. Отмечается, что пока не известно, вернётся ли вообще Диего в клуб. Тренер недоволен отсутствием новичков в команде и тем, что никто из руководства «Дорадоса» не ведёт переговоров о продлении контракта с его ассистентом, соглашение которого с клубом уже истекло. Контракт Марадоны с «Дорадосом» рассчитан до лета 2019 года.

В мае этого года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», после чего долгое время не появлялся в Беларуси. 7 сентября было объявлено, что он занял пост главного тренера «Дорадоса».

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