Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

По информации издания, 26 декабря аргентинский специалист вместе с «Дорадосом» должен был приступить к предсезонной подготовке. Однако Марадона до сих пор не явился в расположение клуба, а тренировочным процессом в команде руководит специалист по физподготовке. Отмечается, что пока не известно, вернётся ли вообще Диего в клуб. Тренер недоволен отсутствием новичков в команде и тем, что никто из руководства «Дорадоса» не ведёт переговоров о продлении контракта с его ассистентом, соглашение которого с клубом уже истекло. Контракт Марадоны с «Дорадосом» рассчитан до лета 2019 года.
В мае этого года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», после чего долгое время не появлялся в Беларуси. 7 сентября было объявлено, что он занял пост главного тренера «Дорадоса».