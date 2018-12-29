Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

По информации издания, 26 декабря аргентинский специалист вместе с «Дорадосом» должен был приступить к предсезонной подготовке. Однако Марадона до сих пор не явился в расположение клуба, а тренировочным процессом в команде руководит специалист по физподготовке. Отмечается, что пока не известно, вернётся ли вообще Диего в клуб. Тренер недоволен отсутствием новичков в команде и тем, что никто из руководства «Дорадоса» не ведёт переговоров о продлении контракта с его ассистентом, соглашение которого с клубом уже истекло. Контракт Марадоны с «Дорадосом» рассчитан до лета 2019 года.