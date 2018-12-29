Легионер «Астаны» обошел одноклубника в списке самых дорогих футболистов КПЛ

Ранее самым дорогим игроком КПЛ являлся бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике, его трансферная стоимость оценивалась в три миллиона евро, но к концу года он подешевел на 200 тысяч. При этом на первое место вышел его одноклубник Марин Томасов, хорват ранее стоил два миллиона, сейчас ценник на него вырос до трех миллионов.