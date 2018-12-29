Легионер «Астаны» обошел одноклубника в списке самых дорогих футболистов КПЛ
Обновился рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана, в него вошли только игроки «Астаны» и «Кайрата», передает корреспондент Vesti.kz.
Обновился рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана, в него вошли только игроки «Астаны» и «Кайрата», передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее самым дорогим игроком КПЛ являлся бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике, его трансферная стоимость оценивалась в три миллиона евро, но к концу года он подешевел на 200 тысяч. При этом на первое место вышел его одноклубник Марин Томасов, хорват ранее стоил два миллиона, сейчас ценник на него вырос до трех миллионов.
Символическая сборная КПЛ самых дорогих футболистов:
Марин Томасов, «Астана» — 3 миллиона евро (прежняя цена — 2).
Педро Энрике, «Астана» — 2,8 (3).
Дмитрий Шомко, «Астана» — 2,5 (2,5).
Бауыржан Исламхан, «Кайрат» — 2,3 (1,8).
Алексей Щеткин, «Астана» — 2 (1).
Исламбек Куат, «Кайрат» — 1,8 (1,5).
Ричард Алмейда, «Астана» — 1,5 (1,5).
Марин Аничич, «Астана» — 1,5 (1,2).
Абзал Бейсебеков, «Астана» — 1,2 (1).
Стас Покатилов, «Кайрат» — 1,2 (1).
Евгений Постников, «Астана» — 1 (800).