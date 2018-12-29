«Астана» официально объявила об уходе президента клуба Саяна Хамитжанова
ФК «Астана» на своем официальном сайте объявил об уходе Саяна Хамитжанова с поста президента клуба.
ФК «Астана» на своем официальном сайте объявил об уходе Саяна Хамитжанова с поста президента клуба.
Напомним, ранее Хамитжанов анонсировал свой уход их «Астаны», заявив о планах пройти переподготовку в области футбольного менеджмента и обучение в одной из
Два дня назад столичный клуб покинул исполнительный директор исполнительный директор Кайсар Бекенов.
«В связи с завершением трудового контракта, истекающего 31 декабря 2018 года, президент футбольного клуба «Астана» Саян Хамитжанов покидает клуб.
Из высших достижений ФК «Астана» за время работы в клубе Саяна Жаксыгельдиевича необходимо отметить пять подряд чемпионских титулов ФК «Астана» в
Как результат успешного выступления ФК «Астана» в Европе стало признание Саяна Жаксыгельдиевича лучшим
Коллектив ФК «Астана» выражает огромную благодарность Саяну Жаксыгельдиевичу за его выдающийся вклад в развитие, титулы и достижения клуба, и желает ему покорения новых карьерных вершин! — говорится в сообщении клуба.