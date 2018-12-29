«Астана» официально объявила об уходе президента клуба Саяна Хамитжанова

Напомним, ранее Хамитжанов анонсировал свой уход их «Астаны», заявив о планах пройти переподготовку в области футбольного менеджмента и обучение в одной из бизнес-школ в Европе.

Два дня назад столичный клуб покинул исполнительный директор исполнительный директор Кайсар Бекенов.

«В связи с завершением трудового контракта, истекающего 31 декабря 2018 года, президент футбольного клуба «Астана» Саян Хамитжанов покидает клуб.

Из высших достижений ФК «Астана» за время работы в клубе Саяна Жаксыгельдиевича необходимо отметить пять подряд чемпионских титулов ФК «Астана» в премьер-лиге Казахстана, завоевание Кубка и дважды Суперкубка Казахстана, четырехкратное попадание в групповую стадию еврокубков УЕФА, в том числе в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2015/16, а также выход в 1/16 Лиги Европы УЕФА в 2018 году. Результатом победных свершений ФК «Астана» стало вхождение клуба в ТОП-50 лучших клубов Европы, согласно Клубному рейтингу УЕФА. Таких результатов никогда не добивался ни один казахстанский клуб!

Как результат успешного выступления ФК «Астана» в Европе стало признание Саяна Жаксыгельдиевича лучшим топ-менеджером казахстанского футбола в 2018 году, что еще раз подтвердило его высокие профессионализм и компетентность в качестве спортивного управленца.