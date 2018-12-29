«Челси» подтвердил возвращение в клуб Джо Коула
«Челси» подтвердил информацию о возвращении в клуб бывшего футболиста команды Джо Коула.
«Челси» подтвердил информацию о возвращении в клуб бывшего футболиста команды Джо Коула.
В 2019 году 37-летний англичанин приступит к тренерской работе в академии лондонцев, сообщает официальный сайт «Челси».
«В будущем хотел бы остаться в футболе. Чувствую, что могу многое предложить, работая в роли тренера. Обладая опытом, могу помочь молодым футболистам в достижении мечты, так же как
Коул объявил о завершении карьеры в середине ноября этого года. Он известен по выступлениям за такие клубы, как «Вест Хэм Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Лилль», «Астон Вилла», «Ковентри Сити», а также за сборную Англии. Последним клубом хавбека был «Тампа-Бэй Раудис».
Коул в составе сборной Англии принимал участие в трёх подряд чемпионатах мира (2002, 2006, 2010), а также в чемпионате Европы 2004 года. Трёхкратный чемпион Англии в составе «Челси», трёхкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.