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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» объявил о подписании двух бывших футболистов «Кайрата»

Бывший защитник сборной Казахстана Станислав Лунин и гамбийский нападающий Момоду Сиссей стали игроками «Иртыша». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Контракты Лунина и Сиссея рассчитаны до конца 2019 года. Другие условия соглашений не уточняются.

25-летний Лунин с 2014 года играл за «Кайрат». До этого в его карьере были «Шахтер» и родной «Восток» из Усть-Каменогорска. С карагандинским клубом он по разу выигрывал все турниры на внутренней арене и играл в группе Лиги Европы, а с «Кайратом» четырежды становился серебряным призером и трехкратным обладателем Кубка Казахстана. В 2014 году Лунин провел два матча за сборную Казахстана.

30-летний Сиссей во второй половине 2018 года забил три гола в 18 матчах за Кызыл-Жар СК, который вылетел из КПЛ. С 2013 по 2015 год гамбиец играл за «Кайрат». Также в его карьере были бельгийский «Вестерло», словацкая «Жилина», израильский «Маккаби» из Нетании и финский «ПС Кеми». С 2010 по 2015 год Сиссей забил три гола в 12 матчах за сборную Гамбии.

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