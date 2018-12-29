«Иртыш» объявил о подписании двух бывших футболистов «Кайрата»

Контракты Лунина и Сиссея рассчитаны до конца 2019 года. Другие условия соглашений не уточняются.

25-летний Лунин с 2014 года играл за «Кайрат». До этого в его карьере были «Шахтер» и родной «Восток» из Усть-Каменогорска. С карагандинским клубом он по разу выигрывал все турниры на внутренней арене и играл в группе Лиги Европы, а с «Кайратом» четырежды становился серебряным призером и трехкратным обладателем Кубка Казахстана. В 2014 году Лунин провел два матча за сборную Казахстана.