«Иртыш» объявил о подписании двух бывших футболистов «Кайрата»
Бывший защитник сборной Казахстана Станислав Лунин и гамбийский нападающий Момоду Сиссей стали игроками «Иртыша». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Бывший защитник сборной Казахстана Станислав Лунин и гамбийский нападающий Момоду Сиссей стали игроками «Иртыша». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Контракты Лунина и Сиссея рассчитаны до конца 2019 года. Другие условия соглашений не уточняются.
25-летний Лунин с 2014 года играл за «Кайрат». До этого в его карьере были «Шахтер» и родной «Восток» из
30-летний Сиссей во второй половине 2018 года забил три гола в 18 матчах за