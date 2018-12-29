Сульшер пригласил Фергюсона на базу «Манчестер Юнайтед»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»
По информации издания, 76-летний Фергюсон принял приглашение и посетит базу «Манчестер Юнайтед» в преддверии домашнего матча 20-го тура английской
Ранее сообщалось, Фергюсон поспособствовал назначению Сульшера на должность исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов». Отмечалось, что Сульшер планирует регулярные контакты с Алексом.
«Манчестер Юнайтед» в двух первых матчах под руководством Сульшера одержал победы. Клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ после 19 туров.