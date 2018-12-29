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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Сульшер пригласил Фергюсона на базу «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пригласил легенду клуба, бывшего наставника команды сэра Алекса Фергюсона на базу манкунанцев, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По информации издания, 76-летний Фергюсон принял приглашение и посетит базу «Манчестер Юнайтед» в преддверии домашнего матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится 30 декабря.

Ранее сообщалось, Фергюсон поспособствовал назначению Сульшера на должность исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов». Отмечалось, что Сульшер планирует регулярные контакты с Алексом.

«Манчестер Юнайтед» в двух первых матчах под руководством Сульшера одержал победы. Клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ после 19 туров.

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