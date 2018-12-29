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15:13 (мск), источник: Vesti.kz

Назван главный кандидат на пост президента «Астаны» после ухода Хамитжанова

Новым президентом футбольного клуба «Астана» может стать Аскар Баталов. Об этом сообщает KazFootball.kz.

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54-летний Баталов сейчас занимает пост главы исполнительного органа профессионального президентского спортивного клуба (ППСК) «Астана», в которой входит и одноименная футбольная команда.

В 1986 году Баталов окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель», а в 1999-м завершил обучение на экономиста-менеджера в Московской академии менеджмента инноваций.

С апреля 2017 по март 2018 года Баталов занимал пост вице-министра культуры и спорта РК, а с мая 2005 по октябрь 2007 года был вице-министром индустрии и торговли РК.

Напомним, накануне «Астана» объявила об уходе Саяна Хамитжанова с поста президента клуба. Под его руководством клуб пять раз выигрывал чемпионат Казахстана, завоевывал Кубок и дважды — Суперкубок страны, играл в групповом раунде Лиги чемпионов и доходил до плей-офф Лиги Европы.

Свой уход из «Астаны» Хамитжанов анонсировал еще в ноябре. Он намерен пройти переподготовку в области футбольного менеджмента и обучение в одной из бизнес-школ в Европе.

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