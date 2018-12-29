Назван главный кандидат на пост президента «Астаны» после ухода Хамитжанова
Новым президентом футбольного клуба «Астана» может стать Аскар Баталов. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Новым президентом футбольного клуба «Астана» может стать Аскар Баталов. Об этом сообщает KazFootball.kz.
54-летний Баталов сейчас занимает пост главы исполнительного органа профессионального президентского спортивного клуба (ППСК) «Астана», в которой входит и одноименная футбольная команда.
В 1986 году Баталов окончил
С апреля 2017 по март 2018 года Баталов занимал пост
Напомним, накануне «Астана» объявила об уходе Саяна Хамитжанова с поста президента клуба. Под его руководством клуб пять раз выигрывал чемпионат Казахстана, завоевывал Кубок и дважды — Суперкубок страны, играл в групповом раунде Лиги чемпионов и доходил до
Свой уход из «Астаны» Хамитжанов анонсировал еще в ноябре. Он намерен пройти переподготовку в области футбольного менеджмента и обучение в одной из