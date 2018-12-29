Арбитр Карасев переехал в Саудовскую Аравию

После окончания первой части сезона-2018/19 в России арбитр Сергей Карасев на время перебрался в Саудовскую Аравию, где 22 и 25 декабря работал на играх местного чемпионата «Аль-Фейха» — «Оход» (3:0) и «Аль-Раед» — «Аль-Таавон» (2:1).