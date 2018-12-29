«Рейнджерс» впервые после банкротства обыграл «Селтик» в дерби «старой фирмы»

Для «Рейнджерс», который возглавляет Стивен Джеррард, эта победа в дерби с «Селтиком» стала первой после банкротства клуба и вылета из Премьер-лиги в 2012 году. С тех пор команды провели шесть встреч, четыре из которых выиграл «Селтик». Ещё один матч закончился ничьей.