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18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» впервые после банкротства обыграл «Селтик» в дерби «старой фирмы»

«Рейнджерс» одержал победу в матче 21-го тура шотландской Премьер-лиги с «Селтиком».

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Источник: Reuters

Дерби «старой фирмы» прошло в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилось со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Райан Джек, отличившийся на 30-й минуте после передачи хавбека Райана Кента.

Для «Рейнджерс», который возглавляет Стивен Джеррард, эта победа в дерби с «Селтиком» стала первой после банкротства клуба и вылета из Премьер-лиги в 2012 году. С тех пор команды провели шесть встреч, четыре из которых выиграл «Селтик». Ещё один матч закончился ничьей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Селтик», набрав 42 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, «Рейнджерс» (42) — второе.

«Селтик» возглавляет Брендан Роджерс, ранее тренировавший Джеррарда в «Ливерпуле».

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