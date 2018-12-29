«Рейнджерс» впервые после банкротства обыграл «Селтик» в дерби «старой фирмы»
«Рейнджерс» одержал победу в матче 21-го тура шотландской
«Рейнджерс» одержал победу в матче 21-го тура шотландской
Дерби «старой фирмы» прошло в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилось со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал полузащитник Райан Джек, отличившийся на 30-й минуте после передачи хавбека Райана Кента.
Для «Рейнджерс», который возглавляет Стивен Джеррард, эта победа в дерби с «Селтиком» стала первой после банкротства клуба и вылета из
«Селтик», набрав 42 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, «Рейнджерс» (42) — второе.
«Селтик» возглавляет Брендан Роджерс, ранее тренировавший Джеррарда в «Ливерпуле».