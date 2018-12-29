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19:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду сдал

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в 2018 году 49 мячей. Статистика португальца появилась в Twitter-аккаунте Real Madrid Stats.

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Источник: Reuters

Форвард оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1).

Результат ниже 50 голов футболист показал впервые за восемь лет. В 2017-м Роналду забил 53 мяча. Больше всего голов на счету португальца было в 2012-м — 63.

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 2018 году забил 51 мяч. За последние девять сезонов спортсмен ни разу не забивал меньше.

27 декабря стало известно, что трансферная стоимость Роналду и Месси снизилась. Цена на португальца упала со 120 до 100 миллионов евро за 2018 год, на аргентинца — со 180 до 160 миллионов.

Летом 2018-го Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро. Туринский клуб занимает первое место в турнирной таблице Серии А после 19 туров и весной 2019-го примет участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Ювентус 2:1
Первый тайм: 1:1
Сампдория
29.12.2018, 14:30 основной раунд: 19-й тур Ювентус
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Марко Джампаоло
Голы
2′ Криштиану Роналду  
65′ Криштиану Роналду  
  Квальярелла Ф. 33′
Составы
Перин М. 22
Сандру А. 12
Кьеллини Дж. 3
71′ Ругани Д. 24
Де Шильо М. 2
Пьянич М. 5
Джан Э. 23
Криштиану Роналду 7
Дибала П. 10
36′ 82′ Матюиди Б. 14
Дуглас Коста  
69′ Манджукич М. 17
Бернардески Ф.  
1 Аудеро Э.
29 Мурру Н.
15 Колли О.
25 Феррари А. 36′
7 Сала Я.
16 Линетти К.
10 Прат Д.
27 Квальярелла Ф.
6 Экдаль А. 82′
  Янкто Я.
11 Рамирес Г. 72′
  Сапонара Р. 90′
17 Капрари Дж. 67′
  Дефрель Г.
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Красные карточки
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Главный судья Паоло Валери (Италия)
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