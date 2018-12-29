Роналду сдал

Источник: Reuters

Форвард оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1).

Результат ниже 50 голов футболист показал впервые за восемь лет. В 2017-м Роналду забил 53 мяча. Больше всего голов на счету португальца было в 2012-м — 63.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 2018 году забил 51 мяч. За последние девять сезонов спортсмен ни разу не забивал меньше.

27 декабря стало известно, что трансферная стоимость Роналду и Месси снизилась. Цена на португальца упала со 120 до 100 миллионов евро за 2018 год, на аргентинца — со 180 до 160 миллионов.