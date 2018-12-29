«Ливерпуль» — «Арсенал»: стали известны составы команд
«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» объявили составы на матч 20-го тура английской
«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» объявили составы на матч 20-го тура английской
«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, Ловрен, ван Дейк,
Запасные: Миньоле, Клайн, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Старридж, Ориги.
«Арсенал»: Лено, Колашинац, Мустафи, Папастатопулос, Лихтштайнер, Торрейра,
Запасные: Чех, Косельни,
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится сегодня, 29 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнётся в 20:30 мск.
«Ливерпуль», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Арсенал» (38) занимает пятое место.