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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Арсенал»: стали известны составы команд

«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» объявили составы на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Шакири, Фирмино, Мане.

Запасные: Миньоле, Клайн, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Старридж, Ориги.

«Арсенал»: Лено, Колашинац, Мустафи, Папастатопулос, Лихтштайнер, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмси, Айуоби, Обамеянг.

Запасные: Чех, Косельни, Эль-Ненни, Гюэндузи, Уиллок, Сака, Ляказетт.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится сегодня, 29 декабря, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнётся в 20:30 мск.

«Ливерпуль», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Арсенал» (38) занимает пятое место.

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