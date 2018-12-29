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21:31 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ отказался от бывших футболистов сборной Казахстана

Вернувшийся в премьер-лигу «Тараз» планирует серьезно укрепиться в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Главный тренер Вахид Масудов не планирует оставлять в команде опытного защитника Нуртаса Кургулина. В минувшем сезоне первой лиги 32-летний защитник провел всего восемь матчей, в которых забил один гол. До возвращения в «Тараз» Кургулин на протяжении нескольких сезонов защищал цвета «Тобола». Также защитник в 2012 году числился в «Астане», однако не сыграл за столичную команду ни одного матча. В 2011 году дебютировал в национальной сборной в выездном поединке против Бельгии и в той же игре заработал удаление. Всего за сборную сыграл два матча.

Не вернется в команду другой воспитанник таразской школы футбола Дмитрий Евстигнеев. В прошедшем сезоне 32-летний защитник сыграл за «Кайсар» 12 матчей, а в ноябре покинул команду и намеревался продолжить карьеру в родном «Таразе», однако тренерский штаб новичка КПЛ не планирует давать ему шанса. В 2011 году неоднократно вызывался в сборную Казахстана при Мирославе Беранеке, однако на поле не выходил.

Не будет в команде и другого бывшего футболиста сборной Олега Недашковского. 31-летний уроженец Тараза вторую половину сезона провел в «Кызыл-Жар СК», однако выступал лишь за молодежный состав во второй лиге. До перехода в эту команду известный полузащитник выступал за «Тараз», «Кайрат», «Тобол», «Окжетпес» и «Экибастуз». В 2013 году провел свой единственный матч за сборную в поединке против Болгарии.

Напомним, по итогам сезона-2018 в первой лиге «Тараз» занял второе место и в будущем сезоне выступит в КПЛ. В начале января подопечные Масудова начнут УТС в Турции.

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