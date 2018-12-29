Экс-игрок сборной Казахстана прокомментировал свой уход из «Кайрата»

Новой командой 25-летнего Лунина стал «Иртыш», контракт с которым рассчитан до конца 2019 года. За «Кайрат» он провел пять сезонов. Во всех турнирах за алматинцев Лунин сыграл 91 матч, забив три гола и отдав пять результативных передач.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить руководство, ребят из команды и желаю в дальнейшем карьерного роста, удачи клубу в плане профессионального развития. Истинным болельщикам “Кайрата”, которые нас всегда поддерживали, могу сказать огромное спасибо, продолжайте это делать, в легкую и трудную минуту, пусть всегда будут рядом с командой как одна семья и тогда успех обязательно придет. Частичка моего сердца навсегда останется в Алматы, будет принадлежать клубу», — сказал Лунин.