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21:40 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок сборной Казахстана прокомментировал свой уход из «Кайрата»

Бывший защитник сборной Казахстана Станислав Лунин в интервью официальному сайту «Кайрата» прокомментировал уход из алматинского клуба.

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Новой командой 25-летнего Лунина стал «Иртыш», контракт с которым рассчитан до конца 2019 года. За «Кайрат» он провел пять сезонов. Во всех турнирах за алматинцев Лунин сыграл 91 матч, забив три гола и отдав пять результативных передач.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить руководство, ребят из команды и желаю в дальнейшем карьерного роста, удачи клубу в плане профессионального развития. Истинным болельщикам “Кайрата”, которые нас всегда поддерживали, могу сказать огромное спасибо, продолжайте это делать, в легкую и трудную минуту, пусть всегда будут рядом с командой как одна семья и тогда успех обязательно придет. Частичка моего сердца навсегда останется в Алматы, будет принадлежать клубу», — сказал Лунин.

Отметим, что до «Кайрата» в карьере Лунина были «Шахтер» и родной «Восток» из Усть-Каменогорска. С карагандинским клубом он по разу выигрывал все турниры на внутренней арене и играл в группе Лиги Европы, а с «Кайратом» четырежды становился серебряным призером и трехкратным обладателем Кубка Казахстана. В 2014 году Лунин провел два матча за сборную Казахстана.

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Экс-игрок сборной Казахстана прокомментировал свой уход из "Кайрата"
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