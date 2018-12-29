«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

Самое необычное из букмекерского мира

В составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (14-я, 16-я и 65-я минуты), Садио Мане (32) и Мохаммед Салах (45). У проигравших отличился Энсли Мэйтленд-Найлз (11).