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22:42 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 29 декабря. Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Арсенал» со счетом 5:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters
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В составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (14-я, 16-я и 65-я минуты), Садио Мане (32) и Мохаммед Салах (45). У проигравших отличился Энсли Мэйтленд-Найлз (11).

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка. «Арсенал» идет пятым с 38 очками.

В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Фулхэмом» 1 января, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Манчестер Сити» 3 января.

Результаты других матчей дня:

  • «Брайтон» — «Эвертон» — 1:0;.
  • «Лестер» — «Кардифф» — 0:1;.
  • «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 1:3;.
  • «Уотфорд» — «Ньюкасл» — 1:1;.
  • «Фулхэм» — «Хаддерсфилд» — 1:0.
Ливерпуль 5:1
Первый тайм: 4:1
Арсенал
29.12.2018, 20:30 основной раунд: 20-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Унаи Эмери
Голы
14′ Роберту Фирмину 9
16′ Роберту Фирмину 9
33′ Садио Мане 10
45+2′ Мохамед Салах 11
65′ Роберту Фирмину 9
15 Эйнсли Мэйтланд-Найлс 11′
Составы
Алиссон 13
Деян Ловрен 6
Виргил ван Дейк 4
Трент Александр-Арнолд 66
Мохамед Салах 11
Джердан Шачири 23
Роберту Фирмину 9
Фабинью 3
26′ 83′ Эндрю Робертсон 26
Натаниел Клайн 2
78′ Джорджиньо Вайналдум 5
Адам Лаллана 20
62′ Садио Мане 10
Джордан Хендерсон 14
19 Бернд Лено
12 Штефан Лихтштайнер
5 Сократис Папастатопулос
15 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
8 Аарон Рэмси
34 Гранит Джака 33′
17 Алекс Ивоби
11 Лукас Торрейра
20 Шкодран Мустафи 46′
6 Лоран Косьельни
31 Сеад Колашинац 81′
29 Маттео Гендузи
14 Пьер-Эмерик Обамеянг 71′
9 Александр Ляказетт
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1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
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Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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