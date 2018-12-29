«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 29 декабря. Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Арсенал» со счетом 5:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.
ТАСС, 29 декабря. Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Арсенал» со счетом 5:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (14-я, 16-я и 65-я минуты), Садио Мане (32) и Мохаммед Салах (45). У проигравших отличился Энсли
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка. «Арсенал» идет пятым с 38 очками.
В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Фулхэмом» 1 января, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Манчестер Сити» 3 января.
Результаты других матчей дня:
|Юрген Клопп
|Унаи Эмери
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)