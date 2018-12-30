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23:22 (мск), источник: Р-Спорт

Канте принес «Челси» выездную победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Футболисты «Челси» на выезде обыграли «Кристал Пэлас» в лондонском дерби, которое прошло в рамках 20-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2018

Воскресная игра на поле «Кристал Пэлас» завершилась победой «Челси» со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Н’Голо Канте.

Следующий матч «Челси» проведет 2 января дома против «Саутгемптона», «Кристал Пэлас» в этот же день сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном».

Кристал Пэлас 0:1
Первый тайм: 0:0
Челси
30.12.2018, 15:00 основной раунд: 20-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Маурицио Сарри
Голы
7 Н`Голо Канте (Давид Луиз) 51′
Составы
Висенте Гуаита 31
Патрик ван Анхолт 3
Джеймс Томкинс 5
Мамаду Сако 12
Аарон Ван-Биссака 29
Лука Миливоевич 4
Джеймс Макартур 18
Эндрос Таунсенд 10
Вильфрид Заа 11
69′ Джеффри Шлупп 15
Коннор Уикхэм 21
78′ Шейку Куяте 8
Макс Майер 7
1 Кепа Аррисабалага
2 Антонио Рюдигер
3 Маркос Алонсо 10′
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Н`Голо Канте
10 Эден Азар
8 Росс Баркли 88′
17 Матео Ковачич
18 Оливье Жиру 76′
29 Альваро Мората
22 Виллиан 82′
33 Эмерсон
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 4
3 Угловые 4
11 Фолы 8
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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