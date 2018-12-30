Канте принес «Челси» выездную победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Воскресная игра на поле «Кристал Пэлас» завершилась победой «Челси» со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Н’Голо Канте.

Следующий матч «Челси» проведет 2 января дома против «Саутгемптона», «Кристал Пэлас» в этот же день сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном».