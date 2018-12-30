Канте принес «Челси» выездную победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Футболисты «Челси» на выезде обыграли «Кристал Пэлас» в лондонском дерби, которое прошло в рамках 20-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Футболисты «Челси» на выезде обыграли «Кристал Пэлас» в лондонском дерби, которое прошло в рамках 20-го тура чемпионата Англии.
Воскресная игра на поле «Кристал Пэлас» завершилась победой «Челси» со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Н’Голо Канте.
Следующий матч «Челси» проведет 2 января дома против «Саутгемптона», «Кристал Пэлас» в этот же день сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном».
|Кристал Пэлас
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0:1
Первый тайм: 0:0
|Челси
|Рой Ходжсон
|Маурицио Сарри
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)