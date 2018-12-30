Экс-капитан «Астаны» прокомментировал возможный уход из «Ордабасы»

«После годичной аренды в «Тоболе» я вернулся в «Ордабасы», с которым у меня контракт до конца 2019 года.

Я намерен отработать его до конца. То, что в некоторых СМИ пишут о том, что я в поисках новой команды, веду с кем-то переговоры — это все неправда. Следующий сезон я проведу в шымкентском клубе", — сказал Нусербаев.