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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-капитан «Астаны» прокомментировал возможный уход из «Ордабасы»

Нападающий шымкентского «Ордабасы» Танат Нусербаев в интервью корреспонденту KazFootball.kz прокомментировал слухи о своем будущем.

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«После годичной аренды в «Тоболе» я вернулся в «Ордабасы», с которым у меня контракт до конца 2019 года.

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Я намерен отработать его до конца. То, что в некоторых СМИ пишут о том, что я в поисках новой команды, веду с кем-то переговоры — это все неправда. Следующий сезон я проведу в шымкентском клубе", — сказал Нусербаев.

Напомним, ранее появилась информация, что экс-форвард сборной Казахстана Нусербаев ведет переговоры с несколькими клубами КПЛ.

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