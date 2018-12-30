Ушедший в «Ювентус» Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала»

Источник: Reuters

С января по июль Роналду забил 28 голов в составе «Реала» во всех официальных турнирах.

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Ближайшим преследователем игрока оказался форвард Гарет Бэйл, который за весь год отличился 27 раз. На третьем месте нападающий Карим Бензема, на счету которого 18 мячей.

29 декабря сообщалось, что Роналду впервые за восемь лет забил меньше 50 мячей за календарный год. В 2018-м на его счету 49 голов. В прошлом году португалец отличился 53 раза.