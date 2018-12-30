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19:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» переиграли на выезде «Саутгемптон» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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У победителей отличились Давид Сильва (10-я минута) и Серхио Агуэро (45+3) после передачи украинского полузащитника Александра Зинченко, также мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Джеймс Уорд-Праус (45). У «Саутгемптона» единственный гол забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (37), который на 85-й минуте получил красную карточку.

«Сити» набрал 47 очков и вышел на второе место в премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 7 очков и опережая опустившийся на третью строчку «Тоттенхэм» на два балла.

В другом матче тура «Бернли» переиграл дома «Вест Хэм» со счетом 2:0 благодаря голам Криса Вуда (15) и Дуайта Макнейла (34) и прервал серию из трех поражений.

Саутгемптон 1:3
Первый тайм: 1:3
Манчестер Сити
30.12.2018, 17:15 основной раунд: 20-й тур St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Хосеп Гвардьола
Голы
37′ Пьер-Эмиль Хейбьерг 23
21 Давид Сильва (Бернарду Силва) 10′
16 Джеймс Уорд-Проуз 45′
10 Серхио Агуэро (А. Зинченко) 45+3′
Составы
Алекс Маккарти 1
Джек Стивенс 5
Мэт Таргетт 33
73′ Ян Беднарек 35
Кейн Рэмсей 66
Джеймс Уорд-Проуз 16
85′ Пьер-Эмиль Хейбьерг 23
Мохамед Эль-Юнусси 11
59′ Ориоль Ромеу 14
Ян Валери 43
45′ Марио Лемина 18
Натан Редмонд 22
58′ 68′ Чарли Остин 10
Шейн Лонг 7
31 Эдерсон
3 Данилу 78′
4 Венсан Компани 72′
14 Эмерик Ляпорт
21 Давид Сильва
35 Александр Зинченко
7 Рахим Стерлинг
20 Бернарду Силва
25 Фернандинью 86′
2 Кайл Уокер
10 Серхио Агуэро 73′ 32′
33 Габриэл Жезус
26 Рияд Махрез 84′
19 Лерой Сане
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 6
3 Угловые 8
11 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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