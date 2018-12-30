«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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У победителей отличились Давид Сильва (10-я минута) и Серхио Агуэро (45+3) после передачи украинского полузащитника Александра Зинченко, также мяч в свои ворота срезал игрок хозяев Джеймс Уорд-Праус (45). У «Саутгемптона» единственный гол забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (37), который на 85-й минуте получил красную карточку.

«Сити» набрал 47 очков и вышел на второе место в премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 7 очков и опережая опустившийся на третью строчку «Тоттенхэм» на два балла.