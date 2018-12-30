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21:47 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, разгромив «Борнмут»

ТАСС, 30 декабря. «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Борнмутом» со счетом 4:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Поль Погба (5-я и 33-я минуты), Маркус Рэшфорд (45) и Ромелу Лукаку (72), у проигравших отличился Натан Аке (45). На 79-й минуте с поля был удален защитник хозяев Эрик Байи.

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Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал третьим под руководством Уле-Гуннара Сульшера, причем во всех встречах команда одержала победы, забивая при этом не менее трех голов.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 35 очков, «Борнмут» с 26 очками идет 12-м.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Ньюкаслом», «Борнмут» примет «Уотфорд». Обе встречи пройдут 2 января.

Манчестер Юнайтед 4:1
Первый тайм: 3:1
Борнмут
30.12.2018, 19:30 основной раунд: 20-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар Сульшер Эдди Хоуи
Голы
5′ Поль Погба (М. Рэшфорд) 6
33′ Поль Погба (А. Эррера) 6
45′ Маркус Рэшфорд (А. Марсьяль) 10
72′ Ромелу Лукаку (П. Погба) 9
5 Натан Аке (Д. Брукс) 45+2′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
79′ Эрик Байи 3
Люк Шоу 23
Поль Погба 6
36′ Эшли Янг 18
Неманья Матич 31
Джесси Лингард 14
51′ 76′ Андер Агуэра Эррера 21
Андреас Перейра 15
70′ Маркус Рэшфорд 10
Ромелу Лукаку 9
82′ Антони Марсьяль 11
Фил Джоунс 4
27 Асмир Бегович
3 Стив Кук
11 Чарли Дэниэлс
21 Диего Рико
6 Эндрю Сермен
10 Джордон Айб
17 Джошуа Кинг
19 Джуниор Станислас
5 Натан Аке 82′
26 Тайрон Мингс
20 Дэвид Брукс 66′
9 Лис Муссе
13 Каллум Уилсон 66′
24 Райан Фрэйзер
Статистика
2 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 3
4 Угловые 5
10 Фолы 7
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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