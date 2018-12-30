«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии, разгромив «Борнмут»

В составе победителей забитыми мячами отметились Поль Погба (5-я и 33-я минуты), Маркус Рэшфорд (45) и Ромелу Лукаку (72), у проигравших отличился Натан Аке (45). На 79-й минуте с поля был удален защитник хозяев Эрик Байи.

Для «Манчестер Юнайтед» этот матч стал третьим под руководством Уле-Гуннара Сульшера, причем во всех встречах команда одержала победы, забивая при этом не менее трех голов.