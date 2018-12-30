Марадона вспомнил о нападках расистов

Источник: AP 2018

Бывший футболист поддержал защитника Калиду Кулибали, который сейчас играет за «Наполи». Тот подвергся оскорблениям из-за цвета кожи в декабрьском матче против «Интера». «Я чувствую себя неаполитанцем и сегодня хочу быть с Калиду Кулибали», — сказал Марадона и понадеялся на то, что когда-нибудь в футболе не будет расизма.

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В июле полузащитник Месут Озил обвинил главу Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя в проявлении расизма и ушел из сборной Германии.

Футболист написал, что в организации считают его немцем, когда сборная выигрывает. Когда же она проигрывает, он вдруг становится иммигрантом.

Марадона отыграл за «Наполи» семь сезонов и дважды становился чемпионом Италии. Он также приводил сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в 1986 году.