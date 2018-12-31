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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рамос впервые ни разу не удалился за календарный год

Защитник «Реала» Серхио Рамос впервые не заработал ни одной красной карточки за календарный год.

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Источник: Reuters

32-летний капитан мадридского клуба является рекордсменом чемпионата Испании по количеству удалений — 19.

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В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.

Всего он был удален 24 раза с тех пор, как перешел в «Реал» в 2005 году.

В текущем сезоне Рамос сыграл в 22 матчах за «Реал», забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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