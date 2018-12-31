Рамос впервые ни разу не удалился за календарный год

Источник: Reuters

32-летний капитан мадридского клуба является рекордсменом чемпионата Испании по количеству удалений — 19.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.

Всего он был удален 24 раза с тех пор, как перешел в «Реал» в 2005 году.