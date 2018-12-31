Рамос впервые ни разу не удалился за календарный год
Защитник «Реала» Серхио Рамос впервые не заработал ни одной красной карточки за календарный год.
Защитник «Реала» Серхио Рамос впервые не заработал ни одной красной карточки за календарный год.
32-летний капитан мадридского клуба является рекордсменом чемпионата Испании по количеству удалений — 19.
В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.
Всего он был удален 24 раза с тех пор, как перешел в «Реал» в 2005 году.
В текущем сезоне Рамос сыграл в 22 матчах за «Реал», забил пять голов и отдал одну голевую передачу.