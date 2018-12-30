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22:37 (мск), источник: ТАСС

Медиа-менеджер Сюзанна Диннадж отказалась возглавить Английскую премьер-лигу

ТАСС. 30 декабря. Сюзанна Диннадж, чья кандидатура на пост исполнительного директора футбольной Английской премьер-лиги (АПЛ) была одобрена в ноябре владельцами команд — участниц турнира, отказалась возглавить организацию. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба АПЛ.

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Источник: AFP 2018

«Несмотря на договоренность с премьер-лигой в начале ноября, Сюзанна Диннадж сейчас уведомила комитет по кандидатурам, что она не будет занимать должность исполнительного директора», — говорится в официальном заявлении лиги.

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В АПЛ заявили, что продолжат переговоры с другими кандидатами.

Действующий исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор в июне объявил, что собирается оставить свой пост.

В ноябре владельцы клубов лиги выбрали из пяти кандидатур одну из руководителей американской телесети Discovery Channel Диннадж, которая курирует телеканал Animal Planet.

Диннадж должна была стать первой в истории женщиной во главе премьер-лиги.

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