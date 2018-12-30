Медиа-менеджер Сюзанна Диннадж отказалась возглавить Английскую премьер-лигу
ТАСС. 30 декабря. Сюзанна Диннадж, чья кандидатура на пост исполнительного директора футбольной Английской
ТАСС. 30 декабря. Сюзанна Диннадж, чья кандидатура на пост исполнительного директора футбольной Английской
«Несмотря на договоренность с
В АПЛ заявили, что продолжат переговоры с другими кандидатами.
Действующий исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор в июне объявил, что собирается оставить свой пост.
В ноябре владельцы клубов лиги выбрали из пяти кандидатур одну из руководителей американской телесети Discovery Channel Диннадж, которая курирует телеканал Animal Planet.
Диннадж должна была стать первой в истории женщиной во главе