Александр Глеб готов продолжить карьеру футболиста

«Сыграю ли я с «Арсеналом» — это двоякий вопрос.

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У меня закончился контракт, и тут нужно с клубом разговаривать, чтобы желание обеих сторон совпадало. Я еще не принял решение, оставаться ли в БАТЭ.

Но могу заверить, что продолжу карьеру", — сказал Александр Глеб.