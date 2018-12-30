Александр Глеб готов продолжить карьеру футболиста
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Глеб готов продолжить карьеру футболиста. Об этом игрок заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Глеб готов продолжить карьеру футболиста. Об этом игрок заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Сыграю ли я с «Арсеналом» — это двоякий вопрос.
У меня закончился контракт, и тут нужно с клубом разговаривать, чтобы желание обеих сторон совпадало. Я еще не принял решение, оставаться ли в БАТЭ.
Но могу заверить, что продолжу карьеру", — сказал Александр Глеб.
Чемпион Беларуси борисовский БАТЭ начнет подготовку к следующему сезону в январе, а первый официальный матч проведет 14 февраля на своем поле с лондонским «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы.