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30 декабря, источник: Sports.kz

«Я провел девять прекрасных месяцев». О чем сожалеет вернувшийся в «Астану» легионер

Боснийский полузащитник «Астаны» Срджан Граховац, проведший год в аренде в хорватской «Риеке», дал интервью, сообщает Sports.kz со ссылкой на Scsport.ba.

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— Я провел девять прекрасных месяцев в «Риеке». У меня осталось отличное впечатление. Люди и в городе, и в клубе великолепны.

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Спасибо всем за поддержку и сотрудничество — это был отличный опыт. Могу сказать, что я доволен второй частью сезона — мы играли в хороший футбол. В целом мы можем быть удовлетворены нашими достижениями. Единственное, о чем я сожалею, — это о раннем вылете из Лиги Европы. У нас были реальные шансы пробиться в групповой этап. Но хорватская лига прогрессирует, сейчас она лучше, чем была в прошлом году, и лучше условия, — сказал Граховац.

Всего Срджан Граховац провел за «Риеку» 30 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

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