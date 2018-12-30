«Я провел девять прекрасных месяцев». О чем сожалеет вернувшийся в «Астану» легионер

Спасибо всем за поддержку и сотрудничество — это был отличный опыт. Могу сказать, что я доволен второй частью сезона — мы играли в хороший футбол. В целом мы можем быть удовлетворены нашими достижениями. Единственное, о чем я сожалею, — это о раннем вылете из Лиги Европы. У нас были реальные шансы пробиться в групповой этап. Но хорватская лига прогрессирует, сейчас она лучше, чем была в прошлом году, и лучше условия, — сказал Граховац.