Погба: МЮ при Сульшере больше атакует, чем при Моуринью

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«МЮ» 18 декабря объявил об уходе португальца Моуринью с поста главного тренера команды. На следующий день исполняющим обязанности рулевого до конца сезона был назначен Сульшер, выступавший в качестве игрока за «Юнайтед» с 1996 по 2007 год. Под руководством норвежского тренера манкунианцы одержали три победы в чемпионате Англии подряд, две из которых с крупным счетом.

«Все по-другому. Мы все еще побеждали в матчах с прежним тренером (Моуринью), но это просто другой стиль игры. Мы больше атакуем и создаем больше моментов (при Сульшере). Именно так мы и хотим играть», — сказал Погба, чьи слова приводит Рейтер.