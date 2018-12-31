Погба: МЮ при Сульшере больше атакует, чем при Моуринью
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» под руководством исполняющего обязанности главного тренера
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» под руководством исполняющего обязанности главного тренера
«МЮ» 18 декабря объявил об уходе португальца Моуринью с поста главного тренера команды. На следующий день исполняющим обязанности рулевого до конца сезона был назначен Сульшер, выступавший в качестве игрока за «Юнайтед» с 1996 по 2007 год. Под руководством норвежского тренера манкунианцы одержали три победы в чемпионате Англии подряд, две из которых с крупным счетом.
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Французский полузащитник, в воскресенье оформивший дубль в матче чемпионата страны с «Борнмутом» (4:1), выразил мнение, что теперь «МЮ» возвращается на свой прежний уровень. «Нам нужна была победа, и мы провели отличную игру. Мы возвращаемся, и нам еще предстоит пройти долгий путь, но завершить год таким образом просто прекрасно», — отметил Погба.