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00:47 (мск), источник: Р-Спорт

Погба: МЮ при Сульшере больше атакует, чем при Моуринью

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера больше атакует и создает моментов, чем при прежнем рулевом Жозе Моуринью, и футболистам команды это нравится, заявил полузащитник английского клуба Поль Погба.

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Источник: Reuters

«МЮ» 18 декабря объявил об уходе португальца Моуринью с поста главного тренера команды. На следующий день исполняющим обязанности рулевого до конца сезона был назначен Сульшер, выступавший в качестве игрока за «Юнайтед» с 1996 по 2007 год. Под руководством норвежского тренера манкунианцы одержали три победы в чемпионате Англии подряд, две из которых с крупным счетом.

«Все по-другому. Мы все еще побеждали в матчах с прежним тренером (Моуринью), но это просто другой стиль игры. Мы больше атакуем и создаем больше моментов (при Сульшере). Именно так мы и хотим играть», — сказал Погба, чьи слова приводит Рейтер.

Французский полузащитник, в воскресенье оформивший дубль в матче чемпионата страны с «Борнмутом» (4:1), выразил мнение, что теперь «МЮ» возвращается на свой прежний уровень. «Нам нужна была победа, и мы провели отличную игру. Мы возвращаемся, и нам еще предстоит пройти долгий путь, но завершить год таким образом просто прекрасно», — отметил Погба.

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