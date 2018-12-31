ФК «Кайрат» объявил об уходе трех легионеров
«Кайрат» на своем официальном сайте сообщил о том, что хорват Иво Иличевич, венгр Акош Элек и бразилец Хуан Фелипе покидают алматинский клуб.
«Кайрат» на своем официальном сайте сообщил о том, что хорват Иво Иличевич, венгр Акош Элек и бразилец Хуан Фелипе покидают алматинский клуб.
«31 декабря завершаются трудовые отношения между футбольным клубом «Кайрат» и тремя игроками: Иво Иличевич, Акош Элек и Хуан Фелипе покидают расположение клуба.
Футбольный клуб «Кайрат» благодарит каждого из игроков за отлично проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере, — говорится в сообщении.
Хорватский полузащитник Иво Иличивич присоединился к «Кайрату» в январе 2017 года, сыграв 41 матч, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Венгр Акош Элек стал игроком «Кайрата» в марте 2017 года: сыграл 63 матч и отдал три результативные передачи. Бразилец Хуан Фелипе присоединился к «желто-черным» в марте этого года, сыграв в «Кайрате» 30 матчей и отдав три результативные передачи.