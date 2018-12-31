Дубаич в БАТЭ, Володько в «Шахтере», затишье в «Динамо». Декабрь-2018: все трансферы высшей лиги

БАТЭ

Пришли: п/н Милич (Црвена Звезда, Сербия, Д1), н Дубаич (Городея).



Ушли: з Поляков (Урал, Россия, Д1), з М. Володько (Оренбург, Россия, Д1), з Милунович (Црвена Звезда, Сербия, Д1), п Гордейчук (Тобол, Казахстан, Д1), н Сигневич (Ференцварош, Венгрия, Д1), н Кизито (Политехника, Румыния, Д1 — конец аренды).



За месяц, минувший с окончания чемпионата, БАТЭ уже лишился пятерых видных игроков. При этом сразу трех недосчиталась защитная линия, где более нет Полякова и Максима Володько, отправившихся покорять Россию, а также Милуновича, вернувшегося на родину. Несмотря на это, даже сейчас оборона борисовчан вполне дееспособна. Например, сочетание Риос — Волков — Филипенко — Филипович.



А группу атаки покинули Гордейчук (уехал в Казахстан) и Сигневич. Гордейчук заключил контракт с бронзовым призером чемпионата Казахстана «Тоболом», где у руля — экс-наставник солигорского «Шахтера» Марек Зуб. А для Сигневича соглашение с «Ференцварошем» под началом украинца Сергея Реброва — вторая проба закрепиться за рубежом.



Короче, потери числом немалые. Но для БАТЭ это и близко не катастрофа. Ведь у тех же Милуновича и Гордейчука сезон из-за проблем со здоровьем ушел насмарку. Защиту чемпионы обязательно укрепят. А группу атаки усилили уже. Выписанный из «Городеи» Дубаич — второй по эффективности голеадор минувшего чемпионата, если исходить из соотношения матчей и забитых мячей. У него результативным вышел каждый второй поединок (условный коэффициент — 0,5). Для сравнения: у лучшего бомбардира Савицкого — почти столько же (0,51). У Лаптева — 0,46. У Матвеенко, Лебедева, Шикавки, Вергейчика и Скавыша — и того меньше.



А еще, уступив Милуновича «Црвене Звезде», борисовчане получили «взамен» у чемпиона Сербии атакующего хавбека (форварда) Милича. Он как раз играл против БАТЭ на групповом этапе минувшей Лиги Европы, где были еще и «Арсенал» с «Кельном». А вот нынешнюю Лигу чемпионов уже пропускал, оставшись вне заявки. Это, конечно, смущает. Но будем надеяться, что борисовчане получат от Милича больше отдачи, чем от его соотечественников Евтича и Рушевича. И что контракт, рассчитанный на 3 года, он отработает как минимум до конца.

Источник: Прессбол

ШАХТЕР

Пришли: п А. Володько (Шахтер, Караганда, Казахстан, Д1), п Игнатенко (Городея), н Януш (Неман — конец аренды).



Ушли: з Янушкевич (Ислочь), п Шимунович, п Сибомана, н Джексон, н Лаптев (Динамо Бр).



Сергей Ташуев, как мы помним, принял «Шахтер» по ходу сезона. А сейчас у него есть возможность целенаправленно, по своему усмотрению, готовить команду к новым вызовам. Довольно любопытно, как на сей раз проведут селекцию горняки. С рядом игроков они уже распрощались. Защитник Янушкевич не играл аж с июня из-за проблем со спиной. От африканцев Сибоманы и Джексона толку, считай, не было. Ну и Лаптев — единственная пока существенная потеря.



Что касается приобретений, то почти все они, пожалуй, еще впереди. Интересно, как Ташуев собирается использовать на поле вернувшегося домой из Казахстана опорника Александра Володько, если у него на этой позиции есть крепко сбитая связка Селява — Секе?

Источник: Прессбол

ДИНАМО Мн

Пришли: з Пантич (Динамо, Киев, Украина, Д1).



Ушли: з Галович (Саган Тосу, Япония, Д1), п Яхая (Аль-Фейха, Саудовская Аравия, Д1), п У. Николич (Маккаби, Тель-Авив, Израиль, Д1), н Макась (Ислочь).



За минское «Динамо» обидно: команда продолжает каждые полгода терять значительное число игроков. Летние неудачи Сергей Гуренко, помнится, как раз и объяснял заметным обновлением состава. А зачем тогда отпускали?! Вот и сейчас новому наставник «бело-голубых» придется тратить время на капитальную обновку рядов. Уже хотя бы потому, что без ключевых исполнителей остались почти все линии.



А уезжают пока все больше легионеры. Что и неудивительно на фоне надвигающегося урезания зарплат. Хорват Галович, центрбек-бомбардир, капитан «Динамо» — отныне игрок японского «Саган Тосу» и, стало быть, одноклубник Фернандо Торреса. Ганский опорник, выносливый трудяга Яхая тоже махнул далече — заключил контракт с «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, где тренер — давний товарищ Гуренко и экс-рулевой динамовцев Славолюб Муслин. Ну, а инсайд-креативщик, умелец «стандартов», серб Николич взял курс на так любимый игроками нашего чемпионата Израиль. Его «Маккаби» из Тель-Авива, кстати, возглавляет таблицу.



ВИТЕБСК

Пришли: —



Ушли: в Щербаков, п Фурлан.



Витеблянам после успешного сезона удалось сохранить большинство игроков. Это, пожалуй, вполне можно назвать одним из главных их межсезонных достижений.



ТОРПЕДО-БЕЛАЗ

Пришли: —



Ушли: з Карпович, н Салугин.



ДИНАМО Бр

Пришли: н Лаптев (Шахтер).



Ушли: з Каргас, п Ж. Филипович (Иттихад Танжер, Марокко, Д1), н Нивалдо.



Как и одноклубники из Минска, и торпедовцы из Жодино, брестчане пока никем не укрепились по одной простой причине. Какие могут быть трансферы, если нет ясности с главным тренером? А покинули город над Бугом пока три иностранца — грек, словенец и бразилец. Можно звать новых.



НЕМАН

Пришли: —



Ушли: з Абуна, з Анюкевич, п Савостьянов (оба — Слуцк), н Ковель, н Януш (Шахтер — конец аренды).



СЛУЦК

Пришли: з Чмыриков (Днепр, Д2), з Анюкевич, п Савостьянов (оба — Слуцк), п Я. Бамба.



Ушли: з Щегрикович, з Примус, з Николич, п Думбия (Тамбов, Россия, Д2), п Аюи, п Муса, п Герман (Рух, Д2), п Ясинский, п Жук, н Шикавка (Ларисса, Греция, Д1).



«Сахарные» расстались с десятком игроков — почти целый стартовый состав! Впрочем, после того как чемпионат закончили серией из девяти поражений, это и неудивительно. Но тут почти каждый случай можно рассматривать обособленно. Примус и Николич не стали защитниками, способными сцементировать тылы «Слуцка». У Германа случилась серьезная травма — и длительное лечение. Шикавке выпала возможность уехать за рубеж. Для Думбия агент ивуарийцев Дмитрий Селюк устроил заслуженный контракт с «Тамбовом». А Муса, Ясинский и Жук не смогли полноценно заменить на своих позициях основных игроков, выбывавших из строя из-за травм и дисквалификаций.



ГОРОДЕЯ

Пришли: з Сазонович, п Васьков (оба — Смолевичи, Д2), п Байдук (Белшина, Д2).



Ушли: п Игнатенко (Шахтер), н Дубаич (БАТЭ).



«Городея» переманила из покинувших элиту «Смолевичей» правофланговую связку Сазонович — Васьков. Что вполне уместно с назревающей потерей Игнатенко. А еще «сахарные» позвали 22-летнего атакующего хавбека «Белшины» Байдука — одного из лучших бомбардиров первой лиги. Судя по всему, у Сергея Яромко останется добротный состав. Как минимум середняцкий. Хотя равноценную замену Дубаичу на острие атаки еще попробуй найди.



ИСЛОЧЬ

Пришли: з Янушкевич (Шахтер), н Макась (Динамо Мн), н Сидоренко (Белшина, Д2).



Ушли: в Туранок, з Бубнов, з Ясюкевич, з Зюлев (завершил карьеру), з Джон, п Букаткин, н Мичунович.



Причины расставания с этими игроками внятно и доступно расшифровал наставник «волков» Виталий Жуковский. Скажем, Туранку и Бубнову было предложено взяться за тренерскую работу, но те решили продлить футбольный век. Ясюкевич пропустил сезон из-за травм — теперь ему нужно игровое время. Наконец, расстались с одним из двух опорников оборонительного плана — Букаткиным (есть еще Талейко). Ну и пока ряд игроков на перепутье — Побудей, Холодинский, Алисейко, Слабашевич, Рахманов, Быченок. Так что «Ислочь» за зиму обновится основательно. А Янушкевич и Макась — альтернатива на бумаге как минимум не хуже. Как знать, может и удастся тренерскому штабу насобирать состав, которому не придется решать приземленные аутсайдерские задачи.

Источник: Прессбол

МИНСК

Пришли: —



Ушли: в Куршубадзе, з Вайткунас, з Матович, п Александр Васильев, п Насибулин, п Артем Васильев, п Бохашвили.



«Горожане», как и ожидалось, простились со всеми иностранцами. А еще у команды на выданье отличная молодежь — Шевченко, Бахар, Бессмертный. Удастся избежать этих потерь — уже хорошо. А иначе предстоит одним махом обновлять почти всю группы атаки.



ГОМЕЛЬ

Пришли: —.

Ушли: —



ЛУЧ

Пришли: —



Ушли: в Шелихов, з А. Иванов, п Премудров, н Роткович.



ТОРПЕДО Мн

Пришли: —.

Ушли: —



СЛАВИЯ

Пришли: —



Ушли: з Челядко, н Хлебосолов.



ЭНЕРГЕТИК-БГУ