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14:45 (мск), источник: Sports.kz

Газзаев возглавил призера КПЛ-2018

Тренер, выведший владикавказскую «Аланию» в РФПЛ, подпишет контракт на первых сборах костанайского «Тобола» в Турции.

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Тренерское резюме Владимира Газзаева начинается с его работы во владикавказской «Алании», в которой он дебютировал в качестве помощника главного тренера в 2009 году.

В 2011 году, уже на должности главного тренера, он сумел с владикавказским клубом стать финалистом Кубка России и вывести его в высший футбольный дивизион страны.

В 2014 году Газзаев завоевал с казахстанским «Актобе» серебряные медали чемпионата Казахстана и стал финалистом Кубка РК.

Последнее место работы Владимира Газзаева — тренер-консультант ФК «Локомотив» (Москва).

Призер КПЛ-2018 официально расстался с главным тренером.

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