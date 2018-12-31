Газзаев возглавил призера КПЛ-2018

Тренерское резюме Владимира Газзаева начинается с его работы во владикавказской «Алании», в которой он дебютировал в качестве помощника главного тренера в 2009 году.

В 2011 году, уже на должности главного тренера, он сумел с владикавказским клубом стать финалистом Кубка России и вывести его в высший футбольный дивизион страны.

В 2014 году Газзаев завоевал с казахстанским «Актобе» серебряные медали чемпионата Казахстана и стал финалистом Кубка РК.

Последнее место работы Владимира Газзаева — тренер-консультант ФК «Локомотив» (Москва).