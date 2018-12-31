Кака: Моими главными проблемами в «Реале» были травмы и Моуринью

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— Моей главной проблемой в Мадриде были травмы, а затем, когда я вернулся, возникли проблемы с Моуринью. В моем первом сезоне в команде у меня была проблема с бедром, затем я попытался подготовиться к чемпионату мира и получил травму паха, а после турнира я повредил колено и выбыл на шесть месяцев. В течение трех сезонов я пытался убедить Моуринью заиграть меня, но он этого не делал. Между нами нет проблем, но иногда отношения были сложными, — сказал Кака.

— В последние годы в Манчестере я останавливался в том же отеле, где жил Моуринью, и мы разговаривали два часа, это не было проблемой. В Мадриде мы спорили друг с другом, но делали это с уважением друг к другу. Месут Озил играл на моей позиции, и я часто пытался убедить Моуринью, что мне есть что внести в игру команды. Я никогда не угрожал, что пойду в СМИ, не поднимал шума, но я действительно думал, что мне есть что показать.