Бразильский полузащитник «Зари» может перейти в «Кайрат»
Полузащитник «Зари» Силас может покинуть клуб зимой и выбирает между казахстанским «Кайратом» и венгерским «МОЛ Види», сообщает Prosports.kz со ссылкой на football.ua.
Полузащитник «Зари» Силас может покинуть клуб зимой и выбирает между казахстанским «Кайратом» и венгерским «МОЛ Види», сообщает Prosports.kz со ссылкой на football.ua.
Бразилец заинтересован в переходе в другой клуб. Однако президент «Зари» Евгений Геллер не намерен расставаться с полузащитником, так как обещал Юрию Вернидубу никого не продавать.
Тем не менее вероятность трансфера очень высока. Об этом стало известно Football.ua из собственных источников.
В первой части сезона Силас сыграл за «Зарю» в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал один ассист.