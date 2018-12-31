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15:29 (мск), источник: Prosports.kz

Бразильский полузащитник «Зари» может перейти в «Кайрат»

Полузащитник «Зари» Силас может покинуть клуб зимой и выбирает между казахстанским «Кайратом» и венгерским «МОЛ Види», сообщает Prosports.kz со ссылкой на football.ua.

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Бразилец заинтересован в переходе в другой клуб. Однако президент «Зари» Евгений Геллер не намерен расставаться с полузащитником, так как обещал Юрию Вернидубу никого не продавать.

Тем не менее вероятность трансфера очень высока. Об этом стало известно Football.ua из собственных источников.

В первой части сезона Силас сыграл за «Зарю» в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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