Бразильский полузащитник «Зари» может перейти в «Кайрат»

Бразилец заинтересован в переходе в другой клуб. Однако президент «Зари» Евгений Геллер не намерен расставаться с полузащитником, так как обещал Юрию Вернидубу никого не продавать.

Тем не менее вероятность трансфера очень высока. Об этом стало известно Football.ua из собственных источников.