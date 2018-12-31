Юрген Клопп: Дома у «Ман Сити» никто не может думать о победе, даже «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результаты команды в чемпионате Англии, а также поделился ожиданиями от встречи 21-го тура с «Манчестер Сити».
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результаты команды в чемпионате Англии, а также поделился ожиданиями от встречи 21-го тура с «Манчестер Сити».
— Мы голодны и не думаем о разрыве, ни на секунду. Мы думаем о 54 очках — невероятно, если честно. Это действительно удивительно. Все, что мы можем сделать, — это продолжать идти вперед. Прежде всего, очень важно восстановиться, а затем подготовиться к следующей игре, — сказал Клопп.
— Мы все знаем, что «Манчестер Сити» — фантастическая команда. Кто может поехать на выезд к «Сити» и думать о победе? Ни одна команда в мире, даже мы. Поэтому мы должны поехать туда и попробовать сделать все, чтобы добиться результата. Вот, что мы попробуем.
После 20 туров «Ливерпуль» (54 очка) возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Сити» (47) идет вторым.