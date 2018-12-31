Юрген Клопп: Дома у «Ман Сити» никто не может думать о победе, даже «Ливерпуль»

— Мы голодны и не думаем о разрыве, ни на секунду. Мы думаем о 54 очках — невероятно, если честно. Это действительно удивительно. Все, что мы можем сделать, — это продолжать идти вперед. Прежде всего, очень важно восстановиться, а затем подготовиться к следующей игре, — сказал Клопп.