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15:46 (мск), источник: Матч ТВ

Юрген Клопп: Дома у «Ман Сити» никто не может думать о победе, даже «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результаты команды в чемпионате Англии, а также поделился ожиданиями от встречи 21-го тура с «Манчестер Сити».

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Источник: Reuters

— Мы голодны и не думаем о разрыве, ни на секунду. Мы думаем о 54 очках — невероятно, если честно. Это действительно удивительно. Все, что мы можем сделать, — это продолжать идти вперед. Прежде всего, очень важно восстановиться, а затем подготовиться к следующей игре, — сказал Клопп.

— Мы все знаем, что «Манчестер Сити» — фантастическая команда. Кто может поехать на выезд к «Сити» и думать о победе? Ни одна команда в мире, даже мы. Поэтому мы должны поехать туда и попробовать сделать все, чтобы добиться результата. Вот, что мы попробуем.

После 20 туров «Ливерпуль» (54 очка) возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Сити» (47) идет вторым.

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