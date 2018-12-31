Роналду: Я не одержим индивидуальными наградами

«Я не одержим индивидуальными наградами. Самое главное — выиграть командные титулы и помочь своему клубу. Всё остальное приложится само собой. Я не всегда думаю лишь о том, чтобы побить очередной рекорд. Я работаю для команды и хочу быть в лучшей форме.

С каждым годом технический, тактический и физический уровни команд становятся лучше, а побеждать становится всё труднее, поэтому мне необходимо работать, чтобы оставаться на вершине. Да, я не скрываю своей радости, когда получаю трофей, но когда проигрываю, не воспринимаю это как конец света», — приводит слова Роналду Record.