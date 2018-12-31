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17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду: Я не одержим индивидуальными наградами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил, что для него важнее выигрывать титулы вместе с командой, чем завоёвывать личные награды.

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Источник: AP 2018
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«Я не одержим индивидуальными наградами. Самое главное — выиграть командные титулы и помочь своему клубу. Всё остальное приложится само собой. Я не всегда думаю лишь о том, чтобы побить очередной рекорд. Я работаю для команды и хочу быть в лучшей форме.
С каждым годом технический, тактический и физический уровни команд становятся лучше, а побеждать становится всё труднее, поэтому мне необходимо работать, чтобы оставаться на вершине. Да, я не скрываю своей радости, когда получаю трофей, но когда проигрываю, не воспринимаю это как конец света», — приводит слова Роналду Record.

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